Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

В вопросе присоединения Украины к ЕС речь идет о мире, свободе и процветании, а также о новом факторе - безопасности.

https://glavred.info/world/vstuplenie-ukrainy-v-evropeyskiy-soyuz-v-evrokomissii-nazvali-veroyatnye-sroki-10740809.html Ссылка скопирована

Названы вероятные сроки вступления Украины в Евросоюз / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Главное:

Украина не сможет стать членом ЕС до 2027 года

Еврокомиссия планирует найти решение по преодолению этого разрыва

Украина, согласно текущей методологии вступления в Европейский Союз, не сможет стать его членом до 2027 года.

Однако с учетом геополитических вызовов эту ситуацию необходимо изменить, заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос на Украинском ланче в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

видео дня

"Мы должны найти решение, как преодолеть разрыв между принципом заслуг и методологией, которую мы используем плюс-минус в течение последних 40 лет, и геополитическими вызовами с другой стороны. Мы больше не можем ждать, и мы уже это обсуждаем", - сказала она.

Кос напомнила, что даже Швеции, которая была самой развитой страной и подала заявку на членство в ЕС, понадобилось три года на прохождение процедуры.

Еврокомиссар отметила, что в вопросе присоединения Украины к ЕС речь идет о мире, свободе и процветании, а также о новом факторе - безопасности.

"Методология (вступления), которую мы сейчас используем, создана для мира. Она создана для тех времен, когда у нас действительно достаточно времени, чтобы страна могла провести все необходимые реформы", - пояснила Кос.

По ее словам, позитивом является то, что Украина проводит реформы для будущего процветания в процессе вступления.

"Конечно, важным сдерживанием для России является военное, но очень важным сдерживанием является также процветание Украины в рамках Европейского Союза. Вступление Украины в ЕС - это не расширение. Это объединение Европы, и впервые в истории у нас есть возможность, если мы сделаем это правильно, объединить Европу", - подчеркнула Кос.

Она отметила, что Украина также уже сделала положительный вклад в ЕС, изменив приоритеты.

"Во-первых, расширение является приоритетом. Во-вторых, мы снова знаем, насколько важна безопасность в Европе. И третий момент - это то, что мы снова говорим о мире, это возвращение к корням, с чего начался Европейский Союз", - отметила еврокомиссар.

Перспективы вступления Украины в ЕС: оценка эксперта

Эксперт Центра международных исследований Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин считает, что, несмотря на критику со стороны Будапешт, членство Украины в Европейском союзе может быть экономически выгодным для Венгрии.

По его мнению, венгерской экономике рациональнее иметь Украину в пределах Европейский союз, включая пространство Шенгенская зона и Еврозона, чем на внешней границе объединения. С экономической точки зрения интеграция Украины в ЕС способна принести Венгрии исключительно положительные эффекты, отметил Кузьмин.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Читайте также:

Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред