"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

Ожидается, что новые подходы позволят сместить акцент с принудительной мобилизации на контрактную форму службы.

https://glavred.info/ukraine/busifikaciya-mozhet-ostatsya-v-proshlom-ukraina-menyaet-podhod-k-mobilizacii-10740701.html Ссылка скопирована

Украина меняет подход к мобилизации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Федор Вениславский:

Часть мобилизованных готова подписать контракт сроком от 2 до 5 лет

Изменения планируют вынести на широкое обсуждение в ближайшее время

В Украине готовят изменения в принципах мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку нынешних процедур. Новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, пишет РБК-Украина.

По его словам, одним из ключевых направлений изменений является увеличение количества военных, которые будут проходить службу по контракту. Ожидается, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более предсказуемой для граждан.

видео дня

"Когда мы обеспечим максимальное привлечение граждан к контракту, а минимизируем количество мобилизованных, это сможет существенно сместить акценты в мобилизационных мероприятиях", - отметил он.

Вениславский подчеркнул, что часть мобилизованных готова подписать контракт сроком от двух до пяти лет, который будет предусматривать материальные стимулы и более конкретные гарантии социальной и правовой защиты.

В то же время, по его словам, вопрос требует согласования с правительством, в частности с Министерством финансов, из-за необходимости обеспечения соответствующих выплат.

По словам Вениславского, наработанные изменения планируют вынести на широкое обсуждение уже в ближайшее время - примерно в феврале-марте.

"Я думаю, что в краткосрочной перспективе, там февраль-март, мы уже это вынесем для широкого обсуждения, для коммуникации и для принятия в парламенте", - сказал он.

Прогнозируется, что новые подходы позволят сместить акцент с принудительной мобилизации на контрактную форму службы, что должно уменьшить количество конфликтов и сделать систему более предсказуемой.

Как должна измениться мобилизация в Украине - мнение эксперта

Мобилизация в Украине должна приобрести системный подход, сочетающий мобилизационные мероприятия с полноценным рекрутингом, прозрачными правилами и реальной возможностью для граждан сознательно выбирать свое место в обороне страны. Об этом в интервью Radio NV заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, комментируя заявления министра обороны Федорова о необходимости изменений в процессе мобилизации.

Кузан подчеркнул, что мобилизацию следует рассматривать комплексно - не только как принудительные мобилизационные меры, но и как систему рекрутинга. По его мнению, самого факта принудительного призыва недостаточно, ведь украинской армии нужны подготовленные и мотивированные бойцы, и именно это должен обеспечивать механизм набора персонала наряду с мобилизацией.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине до сих пор не сформирована системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации, отметил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Военнослужащие по программе "Контракт 18–24" должны иметь гарантированное право на отсрочку. Об этом сообщил 10 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров.

При этом военные и работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют законных оснований задерживать граждан или удерживать их в помещениях ТЦК и СП, подчеркнул во время заседания Временной следственной комиссии Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Федор Вениславский Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред