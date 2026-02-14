Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

Виталий Кирсанов
14 февраля 2026, 10:44
506
Ожидается, что новые подходы позволят сместить акцент с принудительной мобилизации на контрактную форму службы.
Украина меняет подход к мобилизации
Украина меняет подход к мобилизации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Федор Вениславский:

  • Часть мобилизованных готова подписать контракт сроком от 2 до 5 лет
  • Изменения планируют вынести на широкое обсуждение в ближайшее время

В Украине готовят изменения в принципах мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку нынешних процедур. Новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, пишет РБК-Украина.

По его словам, одним из ключевых направлений изменений является увеличение количества военных, которые будут проходить службу по контракту. Ожидается, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более предсказуемой для граждан.

видео дня

"Когда мы обеспечим максимальное привлечение граждан к контракту, а минимизируем количество мобилизованных, это сможет существенно сместить акценты в мобилизационных мероприятиях", - отметил он.

Вениславский подчеркнул, что часть мобилизованных готова подписать контракт сроком от двух до пяти лет, который будет предусматривать материальные стимулы и более конкретные гарантии социальной и правовой защиты.

В то же время, по его словам, вопрос требует согласования с правительством, в частности с Министерством финансов, из-за необходимости обеспечения соответствующих выплат.

По словам Вениславского, наработанные изменения планируют вынести на широкое обсуждение уже в ближайшее время - примерно в феврале-марте.

"Я думаю, что в краткосрочной перспективе, там февраль-март, мы уже это вынесем для широкого обсуждения, для коммуникации и для принятия в парламенте", - сказал он.

Прогнозируется, что новые подходы позволят сместить акцент с принудительной мобилизации на контрактную форму службы, что должно уменьшить количество конфликтов и сделать систему более предсказуемой.

Как должна измениться мобилизация в Украине - мнение эксперта

Мобилизация в Украине должна приобрести системный подход, сочетающий мобилизационные мероприятия с полноценным рекрутингом, прозрачными правилами и реальной возможностью для граждан сознательно выбирать свое место в обороне страны. Об этом в интервью Radio NV заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, комментируя заявления министра обороны Федорова о необходимости изменений в процессе мобилизации.

Кузан подчеркнул, что мобилизацию следует рассматривать комплексно - не только как принудительные мобилизационные меры, но и как систему рекрутинга. По его мнению, самого факта принудительного призыва недостаточно, ведь украинской армии нужны подготовленные и мотивированные бойцы, и именно это должен обеспечивать механизм набора персонала наряду с мобилизацией.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине до сих пор не сформирована системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации, отметил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Военнослужащие по программе "Контракт 18–24" должны иметь гарантированное право на отсрочку. Об этом сообщил 10 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров.

При этом военные и работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют законных оснований задерживать граждан или удерживать их в помещениях ТЦК и СП, подчеркнул во время заседания Временной следственной комиссии Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Федор Вениславский

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация мобилизация в армию Федор Вениславский ТЦК и СП
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

13:02Украина
В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

11:50Война
"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

10:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яны Глущенко

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яны Глущенко

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Последние новости

13:43

"Я плачу": украинская актриса резко похудела и раскрыла свой новый вес

13:18

"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемостиВидео

13:04

Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

13:02

ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

12:51

Новая волна морозов атакует Полтавщину: когда будет резкое изменение погоды

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
12:46

Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже

12:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

11:59

В Сенате потребовали передать ВСУ ракеты Tomahawk и назвали цели в РФ для ударов

11:54

НДС для ФЛП: МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины

Реклама
11:52

"Поздно переобулась": сбежавшая Maruv запела на украинском

11:50

В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

10:59

Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера - детали

10:55

Когда и как пересаживать спатифиллум, чтобы он снова зацвёл

10:44

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

10:32

"Постеснялась": беременная Гросу скрыла от Ирины Билык важную информацию

10:21

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

10:00

"Без смысла - это мусор": KHAYAT признался, почему не хочет feat с Адель, и раскрыл главную мечтуВидео

09:47

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

09:32

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:31

Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце

Реклама
08:52

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:28

Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер

08:18

Быстрая шарлотка с яблоками: домашний десерт как из кафе

08:12

Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви

08:10

Бубка и Борзов: подводные камни увольнения из МОКмнение

08:10

Что на самом деле сделал Гераскевич для Украины и мирамнение

07:42

Удар был смертельным: Россия атаковала Украину, есть жертва и пострадавшиеФото

06:10

Главный аксессуар сезона: что в тренде в 2026 году

05:57

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

05:23

Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле

05:02

"Как не целоваться": Остапчук вывез жену в Барселону на День влюбленных

04:41

Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

03:48

Лучшие фильмы 2025 года: самые громкие релизы, которые уже вышли

03:32

Страсть, верность и контроль: астролог раскрыла правду о том, какие Скорпионы в любви

02:50

Земля входит в эру разрушительных климатических потрясений: пугающий прогноз

01:41

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

00:27

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

13 февраля, пятница
23:43

Отключение электроэнергии 14 февраля в Украине: предупреждение о новых графиках

23:19

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

Реклама
23:10

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

23:03

Почему "трясет" именно Полтавщину: эксперт назвал причину частых землетрясений

22:45

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:42

Салат всего из трех ингредиентов: бомбический рецептВидео

22:25

Референдум и встреча с Путиным: Зеленский назвал решающую дату для Украины

22:12

Агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине – эксперт

22:05

Как распознать действительно умного человека: его выдают 5 признаков

21:41

Джастин Трюдо приобрел любовное гнездышко для Кэти Перри

21:13

В Киеве экстренно меняют формат обучения в школах и детсадах: что нужно знать

21:08

Украинцев будут отучать пить: в Кабмине рассказали о плане на 3 года

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять