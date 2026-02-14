Укр
Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви

Алена Кюпели
14 февраля 2026, 08:12
Певица Камалия заинтриговала неожиданным фото с неизвестным мужчиной.
Камалия
Камалия заговорила о любви

Украинская певица Камалия, которая двадцать лет была замужем за предпринимателем Мохаммадом Захуром, поделилась очень романтичным фото.

На своей странице в Instagram, певица выложила фото, где она обнимает загадочного мужчину, который сфотографирован со спины.

Певица также опубликовала длинный пост, посвященный любви и 14-ому февраля, Дню всех влюбленных. По словам Камалии, любовь не живет в датах – она живет в наших сердцах.

Камалия любит яркий макияж
Камалия была замужем много лет/ фото: instagram.com, Камалия

"Если вы уже нашли свою любовь — берегите ее… держите нежно, не теряйте, не отпускайте по пустякам, не молчите о чувствах. Ибо настоящая любовь – это не подарки, это ежедневная забота, это "я рядом", это "я верю в тебя", это тепло рук даже в самый холодный день.Настоящая любовь не ломает, а лечит. Не истощает, а поднимает. Не давит, а обнимает", - размышляет певица.

Камалия обняла загадочного мужчину
Камалия обняла загадочного мужчину / Фото Instagram/kamaliyaofficial

Камалия также добавила, что не каждый имеет дар любить по-настоящему. Не каждому дано уметь доверять, ценить, поддерживать, слушать - не ответить, а чтобы понять. "Помните об этом: любовь – это ответственность за нежность. Это умение быть внимательными. Это уважение. Это тепло, которое мы создаем каждый день своими словами и поступками", - добавляет артистка.

Она также поделилась романтичным напутствием для своих подписчиков. "Пусть в вашей жизни будет любовь, которая пришла и осталась. Любовь, которую берегут. Любовь, в которой легко дышать", - подытожила Камалия.

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

