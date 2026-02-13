Укр
Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Виталий Кирсанов
13 февраля 2026, 16:50
Головоломки улучшают концентрацию и память человека, а также обеспечивают результативную тренировку интеллекта.
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у фанатов головоломок. Такие головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к очередному заданию? Внимательно посмотрите на два изображения снеговика и оленя. Сперва картинки могут показаться одинаковыми, но на них скрываются 3 мелких отличия. Думаете, сможете найти их все за 75 секунд? Попробуйте и проверьте свою остроту зрения!

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время! Различия могут быть, где угодно: в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов.

Вы смогли найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут найти правильный ответ ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

