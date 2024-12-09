Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти судью

Когда нужно немного отвлечься, время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают расслабиться и приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно разгадать найти судью, у которого нет молотка.
Головоломка от Jagranjosh загадочная, но не очень сложная. Если внимательно рассмотреть картинку, особых проблем с тем, чтобы найти правильный ответ, не будет.
На картинке – множество судей. У всех из них есть судейский молоток. Наша задача – найти судью, у которого нет молотка.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти судью с молотком? Ловите подсказку: нужный нам судья в левом углу в самом низу. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти двух девушек. Задачка почти со зведочкой, потому что на картинке есть и третья девушка.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Среди множества вишен нужно отыскать томат. Причем отыскать его нужно лишь за 5 секунд.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где много туканов, нужно отыскать единственного пингвина. Животные очень похожи, поэтому разгадать головоломку будет непростой задачей.
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