Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти судью

Попробуйте разгадать интересную оптическую иллюзию – на первый взгляд, все судьи с молотком и они одинаковые, однако есть судья, который отличается от других.

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Найдите судью с молотком за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают расслабиться и приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно разгадать найти судью, у которого нет молотка.

Головоломка от Jagranjosh загадочная, но не очень сложная. Если внимательно рассмотреть картинку, особых проблем с тем, чтобы найти правильный ответ, не будет.

На картинке – множество судей. У всех из них есть судейский молоток. Наша задача – найти судью, у которого нет молотка.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете судью / Jagranjosh

Не удалось найти судью с молотком? Ловите подсказку: нужный нам судья в левом углу в самом низу. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если удалось найти судью, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти двух девушек. Задачка почти со зведочкой, потому что на картинке есть и третья девушка.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Среди множества вишен нужно отыскать томат. Причем отыскать его нужно лишь за 5 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где много туканов, нужно отыскать единственного пингвина. Животные очень похожи, поэтому разгадать головоломку будет непростой задачей.

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