Эксперт призывает Лондон действовать вместе с Европой, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Японией.

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Великобритания может превратить разведку в инструмент давления на Кремль / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Главное из заявления Лукаса:

Великобритания может использовать разведку для давления на Кремль

Лукас видит начало скоординированной политической войны Запада

Нынешние переговоры эксперт не сравнивает с Ялтой

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Запад может начать скоординированную политическую кампанию против Кремля. Великобритания и ее союзники способны перейти от пассивного сбора разведданных к их использованию в качестве прямого рычага влияния на Москву. Такое мнение высказал британский аналитик, основатель и директор Балтийского центра международной безопасности Эдвард Лукас, сообщает "Эспресо".

Эксперт провел параллель с "Большой игрой" XIX века. Тогда Британская и Российская империи соперничали за влияние в Центральной Азии, на Кавказе, в Иране, Афганистане и Индии. По словам Лукаса, британская разведка того времени располагала мощными ресурсами и использовала полученную информацию не только для аналитики, но и для непосредственного вмешательства в политические процессы.

Аналитик полагает, что Лондон постепенно возвращается к этой модели под руководством новой главы разведки Блез Метревели. В то же время Великобритании следует действовать не в одиночку, а бок о бок с европейскими партнерами, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Японией.

"Я верю, что мы наблюдаем начало скоординированной политической войны против Кремля, которая действует как сдерживающий фактор", - отметил Лукас.

Почему нынешние переговоры не похожи на Ялту

Лукас предостерегает от исторических аналогий с Ялтинской конференцией. По его мнению, в 1945 году участники встречи фактически заложили фундамент послевоенного мироустройства. В то же время в нынешних международных переговорах нет конкретных договоренностей, которые могли бы кардинально изменить геополитическую картину.

Критически эксперт оценивает и поведение президента США Дональда Трампа. По его убеждению, символические жесты американского лидера наносят ущерб трансатлантическим отношениям. Впрочем, возможности Трампа воплощать собственные решения ограничивают Конгресс США и настроения американского общества.

Лондон и Париж должны взять на себя больше

Отдельно аналитик призвал усилить вклад Лондона и Парижа в безопасность континента. Он убежден, что британское правительство до сих пор не в полной мере оценивает масштаб современных угроз, объем обязательств перед союзниками и ресурсы, без которых невозможно преодолеть нынешний кризис.

"Надеюсь, что Великобритания готова взять на себя ответственность как ведущая геополитическая, ядерная и стратегически мыслящая страна Европы вместе с Францией", - подчеркнул Лукас.

Что может заставить РФ пойти на уступки в переговорах

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук отметил, что переговоры вряд ли существенно приблизят окончание войны, однако отдельные положительные результаты возможны.

По его словам, главным рычагом влияния на Кремль является не дипломатическое давление, а экономические потери агрессора.

"Единственное, что заставит россиян пойти на реальные уступки, - это больше горящих НПЗ и других заводов на их территории. Они должны терять американский доллар. Поэтому это дело может продвигать определенные процессы", - считает он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. Новый раунд мирных переговоров может состояться в четырехстороннем формате с участием представителей Украины, России, Европы и США.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

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