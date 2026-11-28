Грецкие орехи легко впитывают посторонние запахи и быстро портятся под воздействием тепла и влаги.

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Почему грецкие орехи становятся горькими / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему грецкие орехи становятся горькими и как предотвратить их порчу

Где лучше хранить орехи в скорлупе и очищенные ядра

Как правильно высушить грецкие орехи перед хранением

Грецкие орехи могут храниться несколько месяцев, но при неправильных условиях быстро теряют вкус и начинают горчить. Особенно часто это происходит, когда их оставляют на кухонной полке, балконе или в кладовой, где температура и влажность постоянно меняются.

Главред выяснил, почему грецкие орехи прогоркают, где их лучше хранить и как подготовить урожай к длительному хранению.

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Почему грецкие орехи становятся горькими

О правилах хранения грецких орехов писало издание Spartanské noviny. Одной из главных причин появления горького вкуса является окисление жиров. В составе грецких орехов много полиненасыщенных жирных кислот, которые легко вступают в реакцию с кислородом.

Этот процесс ускоряют тепло и свет. Влага, в свою очередь, создает благоприятные условия для появления плесени.

Поэтому даже качественные орехи могут испортиться, если хранить их в тёплом помещении или часто переносить из холода в тепло. В результате ядра приобретают неприятный запах и прогорклый привкус.

Где лучше всего хранить грецкие орехи

Оптимальное место для орехов в скорлупе - прохладное, темное и сухое помещение со стабильной температурой. В статье в качестве примера приводится погреб, где температура составляет примерно 8–12 градусов, а влажность - 55–65%.

Важно, чтобы условия хранения не менялись. Не стоит постоянно переносить орехи с кухни на балкон, а затем в подвал. Резкие перепады температуры и влажности могут ускорить порчу.

Для хранения подойдут мешковина, полотняные мешки или сетчатые корзины. Они обеспечивают циркуляцию воздуха. Зато герметичные пластиковые контейнеры не подходят для орехов в скорлупе, если внутри может скапливаться влага.

Мешок лучше подвесить или поставить на полку, а не оставлять непосредственно на полу. Также стоит периодически проверять несколько ядер, чтобы вовремя заметить признаки порчи.

Как правильно высушить грецкие орехи перед хранением

Свежесобранные грецкие орехи нельзя сразу складывать в мешки. Сначала их нужно тщательно высушить, иначе остаточная влага может вызвать появление плесени.

Орехи рекомендуется разложить тонким слоем на решетке или в корзине и оставить в сухом, хорошо проветриваемом месте на 2–3 недели. Во время сушки их нужно ежедневно переворачивать.

Признаком достаточной сушки может служить характерный звук: хорошо высушенная скорлупа трескается при ударе о твёрдую деревянную поверхность.

Чтобы снизить риск появления моли и других вредителей, в мешок можно положить небольшое количество лаврового листа, розмарина или палочку корицы. Однако важно не переборщить, чтобы специи не перебили естественный аромат орехов.

Какая температура подходит для хранения орехов

В материале также упоминается американское исследование, опубликованное в журнале HortScience в 2021 году. Исследователи сравнивали, как хранятся грецкие орехи при температуре 5, 15 и 25 градусов и при различных уровнях влажности.

Результаты показали, что очищенные ядра портятся быстрее, чем орехи в скорлупе. Кроме того, повышение температуры ускоряет прогоркание.

Согласно данным исследования, для длительного хранения важно поддерживать температуру ниже 15 градусов. Также нежелательно допускать влажность около 80%.

Еще один вариант - холодильник. Калифорнийские производители грецких орехов советуют хранить их там, если планируете использовать в ближайшее время. Если же орехи нужно оставить более чем на месяц, лучше воспользоваться морозильной камерой.

В то же время орехи легко впитывают посторонние запахи. Поэтому их следует держать подальше от рыбы, лука, капусты и других продуктов с сильным ароматом.

Как хранить очищенные грецкие орехи

Очищенные ядра требуют особого внимания, ведь без скорлупы они быстрее вступают в контакт с воздухом и окисляются.

Для хранения подойдет герметичный контейнер. Если орехи планируете использовать в течение нескольких недель, положите их в холодильник. Для более длительного хранения лучше заморозить.

Измельчать или нарезать ядра заранее не стоит. В таком виде они быстрее теряют свежесть, поэтому лучше делать это непосредственно перед приготовлением.

Особенно полезен этот совет перед рождественской выпечкой. Если вы заранее готовите орехи для бубликов, пирогов или печенья, оставьте их в морозильной камере и доставайте непосредственно перед использованием.

Как понять, что грецкие орехи испортились

Свежие ядра обладают приятным ореховым ароматом и характерным вкусом. Если же они начали прогоркать, запах может напоминать растворитель для краски.

Перед укладкой на хранение орехи нужно перебрать и удалить поврежденные экземпляры. Особенно внимательно следует проверять те, на которых есть признаки плесени.

Заплесневелые орехи нельзя употреблять даже после удаления пораженной части. Плесень может вырабатывать микотоксины, которые не обязательно исчезают после механической очистки продукта.

Поэтому главное правило длительного хранения - хорошо высушить орехи, защитить их от влаги и тепла и не допускать резких перепадов температуры. А очищенные ядра для зимней выпечки лучше всего хранить в морозильной камере.

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