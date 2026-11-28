Вы узнаете:
- Почему ванная комната зимой остывает быстрее других
- Какое простое действие специалист советует делать после душа
- Когда влажная стена указывает на более серьезную проблему
Чтобы холодная ванная комната зимой стала заметно теплее, после каждого душа стоит вытирать влажную плитку на стенах и проверять, исправно ли работает вытяжной вентилятор. Конденсат на плитке удерживает в помещении влагу и холод, поэтому чем быстрее его убрать, тем комфортнее в ванной. Такой совет дал специалист по плитке и менеджер шоурума компании Waxman Ceramics Ричард Гилл в комментарии Liverpool Echo. По его словам, это занимает всего несколько минут, но может существенно повлиять на температуру в ванной.
Причин, по которым в ванной холоднее, чем в других комнатах, несколько: холодная плитка под ногами, сквозняки из окон и недостаточная теплоизоляция. Впрочем, главный лайфхак эксперт сформулировал очень кратко.
"Протирайте влажную плитку на стенах ванной после душа и убедитесь, что вытяжной вентилятор работает исправно", - посоветовал Хилл.
Конденсат в ванной комнате: что делать
Небольшое количество конденсата после горячего душа - это нормально. Но если вода ежедневно скапливается на одной и той же стене, стоит выяснить причину. Наружные стены дома обычно холоднее, поэтому конденсат на них особенно заметен.
Гилл предупреждает, что стена, которая долго не высыхает, может сигнализировать о скрытой проблеме.
"Если стена остается влажной еще долго после того, как ванная комната высохла, возможно, есть другая проблема, которую стоит изучить", - отметил специалист.
Как снизить влажность в ванной комнате и сохранить тепло
Liverpool Echo приводит ещё несколько простых способов сделать ванную теплее без полного ремонта:
- положить возле душа или ванны нескользящий коврик, который быстро высыхает;
- проверить резиновые уплотнители на окнах и заменить изношенные, но не перекрывать вентиляционные клапаны;
- снимать высохшие полотенца с полотенцесушителя, чтобы тепло распределялось по помещению, а при покупке новой сушилки учитывать теплоотдачу, а не только дизайн.
Как утеплить ванную комнату изнутри
Утепление под полом, особенно в старых домах и квартирах на первом этаже, обычно требует демонтажа плитки. Поэтому о теплоизоляции и тёплом полу рекомендуется подумать заранее - во время следующей замены напольного покрытия.
Как сообщал Главред, ванная комната считается одним из самых сложных помещений в доме с точки зрения поддержания чистоты. Поэтому во время ремонта стоит учитывать, какая плитка лучше маскирует налет и разводы. Цвет и фактура облицовки напрямую влияют на то, как часто придется убираться.
В то же время архитекторы предлагают менять пропорции материалов в отделке. Современная ванная комната может обходиться без плитки от пола до потолка. Плитку рекомендуют оставлять только в зонах прямого контакта с водой - в душевой кабине или возле ванны.
Дизайнеры интерьеров также советуют тщательно подбирать облицовку для небольших помещений. Цвет, материал и стиль помогают визуально расширить маленькую ванную. Прежде чем рассматривать образцы, стоит определиться с атмосферой, которую хочется создать.
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