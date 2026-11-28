Специалист по плитке объяснил, почему конденсат на стенах делает ванную комнату холоднее и как с этим бороться.

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Холодная ванная комната зимой - что сделать сразу после душа, чтобы стало теплее / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему ванная комната зимой остывает быстрее других

Какое простое действие специалист советует делать после душа

Когда влажная стена указывает на более серьезную проблему

Чтобы холодная ванная комната зимой стала заметно теплее, после каждого душа стоит вытирать влажную плитку на стенах и проверять, исправно ли работает вытяжной вентилятор. Конденсат на плитке удерживает в помещении влагу и холод, поэтому чем быстрее его убрать, тем комфортнее в ванной. Такой совет дал специалист по плитке и менеджер шоурума компании Waxman Ceramics Ричард Гилл в комментарии Liverpool Echo. По его словам, это занимает всего несколько минут, но может существенно повлиять на температуру в ванной.

Причин, по которым в ванной холоднее, чем в других комнатах, несколько: холодная плитка под ногами, сквозняки из окон и недостаточная теплоизоляция. Впрочем, главный лайфхак эксперт сформулировал очень кратко.

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"Протирайте влажную плитку на стенах ванной после душа и убедитесь, что вытяжной вентилятор работает исправно", - посоветовал Хилл.

Конденсат в ванной комнате: что делать

Небольшое количество конденсата после горячего душа - это нормально. Но если вода ежедневно скапливается на одной и той же стене, стоит выяснить причину. Наружные стены дома обычно холоднее, поэтому конденсат на них особенно заметен.

Гилл предупреждает, что стена, которая долго не высыхает, может сигнализировать о скрытой проблеме.

"Если стена остается влажной еще долго после того, как ванная комната высохла, возможно, есть другая проблема, которую стоит изучить", - отметил специалист.

Как снизить влажность в ванной комнате и сохранить тепло

Liverpool Echo приводит ещё несколько простых способов сделать ванную теплее без полного ремонта:

положить возле душа или ванны нескользящий коврик, который быстро высыхает;

проверить резиновые уплотнители на окнах и заменить изношенные, но не перекрывать вентиляционные клапаны;

снимать высохшие полотенца с полотенцесушителя, чтобы тепло распределялось по помещению, а при покупке новой сушилки учитывать теплоотдачу, а не только дизайн.

Как утеплить ванную комнату изнутри

Утепление под полом, особенно в старых домах и квартирах на первом этаже, обычно требует демонтажа плитки. Поэтому о теплоизоляции и тёплом полу рекомендуется подумать заранее - во время следующей замены напольного покрытия.

Как правильно проветривать зимой / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, ванная комната считается одним из самых сложных помещений в доме с точки зрения поддержания чистоты. Поэтому во время ремонта стоит учитывать, какая плитка лучше маскирует налет и разводы. Цвет и фактура облицовки напрямую влияют на то, как часто придется убираться.

В то же время архитекторы предлагают менять пропорции материалов в отделке. Современная ванная комната может обходиться без плитки от пола до потолка. Плитку рекомендуют оставлять только в зонах прямого контакта с водой - в душевой кабине или возле ванны.

Дизайнеры интерьеров также советуют тщательно подбирать облицовку для небольших помещений. Цвет, материал и стиль помогают визуально расширить маленькую ванную. Прежде чем рассматривать образцы, стоит определиться с атмосферой, которую хочется создать.

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