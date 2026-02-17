Укр
Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

Анна Ярославская
17 февраля 2026, 02:35
Дизайнеры поделились лайфхаками по выбору плитки для стильной ванной.
Ванная комната
Как выбрать идеальную плитку для ванной: советы дизайнеров / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кратко:

  • Цвет плитки нужно тестировать при разном освещении
  • Для пола дизайнеры чаще выбирают фарфор
  • В тренде — натуральный камень, терраццо и матовые текстуры вместо глянца

Выбор плитки для ванной комнаты может показаться простым делом, но на самом деле, чтобы выбрать идеальный вариант, нужно учитывать каждую деталь. Цвет, материал и стиль — все это играет роль, как и общий размер помещения. Главред разобрался, как выбрать плитку в ванную.

Дизайнеры интерьеров поделились с изданием Martha Stewart несколькими советами и приемами по выбору идеальной плитки для ванной комнаты.

1. Выберите цвет.

Прежде чем даже рассматривать образцы, определитесь, какую атмосферу вы хотите создать в ванной комнате.

Чего вы хотите - ощущения пятизвездочного отеля или чего-то теплого и уютного? Настроение задает цветовую палитру.

Золотое правило выбора цвета: никогда не доверяйте плитке, пока не увидите её в своей ванной комнате. Дело в том, что потолочные светильники с тёплыми лампочками могут полностью изменить цвет плитки холодного оттенка. Протестируйте образцы на месте утром и вечером.

По словам дизайнеров, кремовые, бежевые и светло-белые оттенки хорошо сохраняются со временем. Эксперты советуют избегать ярких красных, желтых и терракотовых цветов. Дело в том, что люди быстро устают от этих оттенков, а на темных цветах видны все загрязнения и следы износа.

При смешивании цветов будьте внимательны. Дизайнеры сначала тестируют различные сочетания по всей комнате. Это гарантирует, что цвета дополняют друг друга и не конкурируют.

2. Выберите подходящий материал.

Дизайнеры делают упор на глубину, тактильность и поверхности, которые приятны на ощупь и выглядят так же хорошо.

Многие дизайнеры отдают предпочтение фарфоровой плитке для пола: по ней приятней ходить, она более долговечна благодаря обжигу при более высокой температуре.

Керамическую плитку лучше использовать для кухонного фартука или акцентных стен, так как она не такая прочная.

Также дизайнеры рекомендует натуральный камень и массивный терраццо - эти материалы будут красиво стареть, а не быстро устаревать.

В целом, старайтесь сосредоточиться на текстуре, а не на блеске. стоит выбирать материал, который смягчит облик ванной комнаты. Полированный камень, фарфор ручной работы и матовые поверхности создают ощущение большей основательности и обжитости.

3. Рассмотрите варианты стиля.

Прежде чем вы затеряетесь в бесконечном море образцов, сделайте шаг назад и подумайте о стиле, который вам больше всего нравится. Всегда все сводится к тому, какое настроение вы хотите создать в комнате. Плитка — это самый важный визуальный элемент в ванной, поэтому ее форма и стиль должны соответствовать этому настроению.

Простые формы сейчас в тренде, потому что они очень универсальны. Классические прямоугольники и мягкие, закругленные формы, как правило, хорошо сохраняются и после длительной эксплуатации. Также дизайнеры рекомендуют присмотреться к моделям модели в стиле "метро".

Однако, если вы хотите добавить индивидуальности, то вам подойдут стили, основанные на текстуре. Например, рифленая и плавно изогнутая плитка добавляет динамики.

Какую плитку лучше делать в ванной

Для маленьких ванных комнат используйте плитку большего размера или вытянутые формы, чтобы визуально расширить пространство.

В ванных комнатах больших размеров можно использовать мелкие узоры, не создавая ощущения перегруженности.

Рифленая, изогнутая или скульптурная плитка лучше всего смотрится, когда она является главным элементом, а не единственным украшением.

Горизонтальная укладка плитки расширяет и удлиняет помещение, что делает ее идеальной для узких ванных комнат или тесных душевых зон. Она создает спокойную, непрерывную линию, которая обманывает глаз, заставляя воспринимать пространство как более широкое, чем оно есть на самом деле.

Если у вас низкие потолки, подумайте об использовании вертикальной кладки.

Направление плитки можно использовать для усиления функциональности. Вертикальная укладка в душевой и горизонтальная укладка плитки снаружи могут создать ощущение многослойности и продуманности пространства.

Как писал Главред, ранее дизайнеры назвали список вещей, которые в 2026 году мгновенно делают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

