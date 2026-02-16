Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 17 февраля

17 февраля в Черкасской области введут почасовые графики отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности.

Отключение света Черкассы - когда не будет света в Черкасской области 17 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Отключения света будут действовать из-за последствий российских атак

Ограничения будут действовать в течение суток

17 февраля во всех регионах Украины по команде НЭК "Укрэнерго" будут действовать графики почасовых отключений света для населения и графики ограничения мощности для промышленности. "Черкассыоблэнерго" опубликовало графики отключения света для Черкасской области.

В облэнерго отметили, что введение ограничений связано с постоянными вражескими обстрелами и последствиями предыдущих массированных ракетных и дронных атак.

Графики отключения света в Черкасской области 17 февраля / Скриншот

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:30 – 22:00

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 1.2

1.2: 03:30 – 05:30, 08:30 – 11:30, 14:30 – 17:30, 20:30 – 23:30

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 2.1

2.1: 04:30 – 06:30, 09:30 – 12:30, 15:30 – 18:30, 21:30 – 24:00

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 2.2

2.2: 05:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 3.1

3.1: 01:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 3.2

3.2: 03:00 – 05:30, 10:30 – 13:30, 16:30 – 19:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 4.1

4.1: 02:00 – 04:30, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 4.2

4.2: 01:00 – 03:30, 06:30 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:30 – 21:30

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 01:00, 05:30 – 08:30, 11:00 – 14:30, 17:30 – 20:30, 23:30 – 24:00

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 5.2

5.2: 02:30 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:30 – 17:30, 20:30 – 23:30

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 02:30, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:30

Отключение света 17 февраля Черкасская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 01:00, 05:30 – 07:30, 11:30 – 14:30, 17:30 – 20:30

Кроме того, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 17 февраля с 00:00 до 24:00 для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области будут действовать графики ограничения мощности.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, графики почасовых отключений электроэнергии для населения могут стать менее обременительными после улучшения погодных условий и ожидаемого потепления. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

В Кременчуге Полтавской области рассматривают возможность создания временной контрольной комиссии для анализа проблем с электроснабжением, ведь город выполняет роль транзитного узла по передаче электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

В Киеве в результате массированных российских атак больше всего пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, однако их работу планируют восстановить в течение ближайших двух дней. Повреждения возникли из-за падения обломков беспилотников на объекты теплоснабжения, что привело к локальным разрушениям, сообщил министр энергетики 12 февраля.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

