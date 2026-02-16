Кто станет новым Джеймсом Бондом: вероятный агент 007 вышел на связь

Появилась реакция звезды "Фантастических тварей" на слухи о его съемках в новом Бонде.

https://glavred.info/movies/kto-stanet-novym-dzheymsom-bondom-veroyatnyy-agent-007-vyshel-na-svyaz-10741262.html Ссылка скопирована

Каллум Тернер не стал отвечать прямо на вопрос / коллаж: Главред, фото: instagram.com/callummturner

Кратко:

Каллум Тернер не стал отвечать прямо на вопрос

Американский сценарист Трейси Леттс сразу перевел все в шутку

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. Об этом пишет Variety.

Отмечается, что в первые минуты пресс-конференции сатирического трагикомедийного триллера Rosebush Pruning актера спросили, действительно ли он сыграет Джеймса Бонда. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

видео дня

"Вы правы, это очень ранний вопрос... Я не буду это комментировать", - заявил он.

Американский сценарист и драматург Трейси Леттс сразу перевел все в шутку, заявив: "Извините, но это я следующий Джеймс Бонд!", чем вызвал смех в зале. Сам Тернер подыграл ему словами: "Трейси, я думал, ты ничего не скажешь".

Новый фильм про Джеймса Бонда - главное

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев официально возглавит съемки нового фильма про Джеймса Бонда. Автор таких масштабных фильмов, как "Дюна" и "Прибытие", теперь попробует себя в жанре шпионского экшена, вдохнув новую жизнь в франшизу.

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Режиссер новой части "бондианы" Дени Вильнев считает Суини чрезвычайно талантливой и привлекательной для молодого поколения. Среди преимуществ актрисы журналисты называют атлетичность и женственность, которые обычно необходимы для воплощения образа девушки агента 007.

Читайте также:

О персоне: Каллум Тернер Каллум Тернер - популярный британский актер, получивший международное признание благодаря ролям в крупных франшизах и авторскому кино. Каллум Тернер родился 15 февраля 1990 года. Начинал карьеру как модель для таких брендов, как Next и Reebok, прежде чем полностью переключиться на актерское мастерство в 2011 году. Сыграл в фильмах "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018) и "Тайны Дамблдора" (2022), "Властелины воздуха" (2024). С января 2024 года встречается с певицей Дуа Липой. В июне 2025 года пара официально подтвердила свою помолвку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред