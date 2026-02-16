Кто станет новым Джеймсом Бондом: вероятный агент 007 вышел на связь

Кратко:
- Каллум Тернер не стал отвечать прямо на вопрос
- Американский сценарист Трейси Леттс сразу перевел все в шутку
На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. Об этом пишет Variety.
Отмечается, что в первые минуты пресс-конференции сатирического трагикомедийного триллера Rosebush Pruning актера спросили, действительно ли он сыграет Джеймса Бонда. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.
"Вы правы, это очень ранний вопрос... Я не буду это комментировать", - заявил он.
Американский сценарист и драматург Трейси Леттс сразу перевел все в шутку, заявив: "Извините, но это я следующий Джеймс Бонд!", чем вызвал смех в зале. Сам Тернер подыграл ему словами: "Трейси, я думал, ты ничего не скажешь".
Новый фильм про Джеймса Бонда - главное
Франко-канадский режиссер Дени Вильнев официально возглавит съемки нового фильма про Джеймса Бонда. Автор таких масштабных фильмов, как "Дюна" и "Прибытие", теперь попробует себя в жанре шпионского экшена, вдохнув новую жизнь в франшизу.
Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Режиссер новой части "бондианы" Дени Вильнев считает Суини чрезвычайно талантливой и привлекательной для молодого поколения. Среди преимуществ актрисы журналисты называют атлетичность и женственность, которые обычно необходимы для воплощения образа девушки агента 007.
Читайте также:
- "Скажу все, как есть": что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео
- "Разревелась": муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводе
- Наталке Денисенко предъявили обвинения - в чем ее подозревают
О персоне: Каллум Тернер
Каллум Тернер - популярный британский актер, получивший международное признание благодаря ролям в крупных франшизах и авторскому кино.
Каллум Тернер родился 15 февраля 1990 года. Начинал карьеру как модель для таких брендов, как Next и Reebok, прежде чем полностью переключиться на актерское мастерство в 2011 году.
Сыграл в фильмах "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018) и "Тайны Дамблдора" (2022), "Властелины воздуха" (2024).
С января 2024 года встречается с певицей Дуа Липой. В июне 2025 года пара официально подтвердила свою помолвку.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред