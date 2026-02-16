Слова "любвіабільний" в украинском языке не существует: как сказать правильно

Вы узнаете:
Украинцы часто употребляют слово "любвіабільний" и даже не догадываются, что оно не является правильным и имеет совсем другое значение, чем думает большинство. Об этом в TikTok рассказал украинский журналист, музыкант и популяризатор языка Аль Шайер Рами.
Главред узнал , что слово "любвіабільний" не имеет ничего общего с "бабієм". На самом деле "любвіабільними" называют людей, которые способны глубоко любить или любить многих одновременно.
"В украинском языке существует слово, которое описывает страстную натуру, склонную к частым влюбленностям", - заверил Аль Шайер Рами.
Смотрите видео с объяснением популяризатора украинского языка:
Для того чтобы описать такого человека, лучше использовать слово "велелюбний". Его важно не путать с похожим по звучанию словом "волелюбний", то есть тот, кто любит свободу.
Напомним, Главред писал, что на украинском говорить "перчатки" неправильно. Как следует называть перчатки с пальцами, объяснила редактор и филолог Ольга Васильева.
Ранее известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая объяснила, как правильно сказать "катишки", ведь такого слова не существует в украинском языке.
О персоне: Рами Аль Шайер
Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
