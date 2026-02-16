Кроме того, чтобы использовать правильное украинское соответствие слова, важно еще и понимать его значение.

Какое украинское слово является лучшим синонимом к "любвіабільному" / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Украинцы часто употребляют слово "любвіабільний" и даже не догадываются, что оно не является правильным и имеет совсем другое значение, чем думает большинство. Об этом в TikTok рассказал украинский журналист, музыкант и популяризатор языка Аль Шайер Рами.

Главред узнал , что слово "любвіабільний" не имеет ничего общего с "бабієм". На самом деле "любвіабільними" называют людей, которые способны глубоко любить или любить многих одновременно.

"В украинском языке существует слово, которое описывает страстную натуру, склонную к частым влюбленностям", - заверил Аль Шайер Рами.

Для того чтобы описать такого человека, лучше использовать слово "велелюбний". Его важно не путать с похожим по звучанию словом "волелюбний", то есть тот, кто любит свободу.

О персоне: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

