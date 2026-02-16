Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Украинцев призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Мониторинговый канал предупредил о возможном ударе РФ в ближайшие сутки / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Википедия, скриншот

Кратко:

В ближайшие сутки РФ может нанести удар по Украине

Целью атаки одновременно может стать Киев и западные регионы

Украинцев призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги

Российская оккупационная армия завершила подготовку к нанесению удара по территории Украины. Атака может произойти в ближайшие несколько суток. Не исключено, что в ночь на 16 февраля. Об этом утром 16 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.

Согласно спутниковым снимкам с аэродрома "Украинка" осуществили передислокацию три боевые бомбардировщика Ту-95МС, постоянно участвующие в пусках крылатых ракет.

видео дня

"Вероятнее всего, враг нанесет удар именно этой ночью, накануне завтрашних переговоров. Особенностью атаки может стать то, что поражение будет произведено по территории Киевской области, включая Киев, и по западу Украины - одновременно", - говорится в сообщении.

Для поражения по столице и Киевской области может быть привлечено умеренное количество ударных БпЛА и баллистические/крылатые ракеты комплекса "Искандер".

Для поражения по целям на западе Украины, вероятно, будут применяться ракеты с бортов стратегической авиации и большое количество ударных БпЛА соответственно.

Не исключено применение ракет "Калибр", "Кинжал" и "Циркон".

"Что-нибудь новое? Нет! Рекордное количество средств поражения? Нет Главное – реагируйте на сигналы воздушной тревоги, сделайте запасы воды и зарядите резервные средства питания", - добавили на канале.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Целью удара являлись объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрением. Возникли пожары.

Вечером 12 февраля 2026 года армия РФ атаковала Краматорск. Оккупанты попали по дому, где жила семья. Погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. Кроме того, получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя старушка. У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузией. Пострадавшим предоставлена ​​квалифицированная медицинская помощь.

В ночь на 12 февраля 2026 в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома. В Днепре были ранены младенец и 4-летняя девочка.

В ночь на 11 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами город Богодухов на Харьковщине. В результате пострадала беременная женщина. Трое маленьких детей и 34-летний мужчина погибли. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.

Другие новости:

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;

оперативных сводках во время массированных атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

