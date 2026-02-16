Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Кратко:
Российская оккупационная армия завершила подготовку к нанесению удара по территории Украины. Атака может произойти в ближайшие несколько суток. Не исключено, что в ночь на 16 февраля. Об этом утром 16 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.
Согласно спутниковым снимкам с аэродрома "Украинка" осуществили передислокацию три боевые бомбардировщика Ту-95МС, постоянно участвующие в пусках крылатых ракет.
"Вероятнее всего, враг нанесет удар именно этой ночью, накануне завтрашних переговоров. Особенностью атаки может стать то, что поражение будет произведено по территории Киевской области, включая Киев, и по западу Украины - одновременно", - говорится в сообщении.
Для поражения по столице и Киевской области может быть привлечено умеренное количество ударных БпЛА и баллистические/крылатые ракеты комплекса "Искандер".
Для поражения по целям на западе Украины, вероятно, будут применяться ракеты с бортов стратегической авиации и большое количество ударных БпЛА соответственно.
Не исключено применение ракет "Калибр", "Кинжал" и "Циркон".
"Что-нибудь новое? Нет! Рекордное количество средств поражения? Нет Главное – реагируйте на сигналы воздушной тревоги, сделайте запасы воды и зарядите резервные средства питания", - добавили на канале.
Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.
Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.
Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.
"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Целью удара являлись объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрением. Возникли пожары.
Вечером 12 февраля 2026 года армия РФ атаковала Краматорск. Оккупанты попали по дому, где жила семья. Погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. Кроме того, получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя старушка. У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузией. Пострадавшим предоставлена квалифицированная медицинская помощь.
В ночь на 12 февраля 2026 в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома. В Днепре были ранены младенец и 4-летняя девочка.
В ночь на 11 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами город Богодухов на Харьковщине. В результате пострадала беременная женщина. Трое маленьких детей и 34-летний мужчина погибли. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
- оперативных сводках во время массированных атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
