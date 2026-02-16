Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Анна Ярославская
16 февраля 2026, 11:37
2309
Украинцев призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Ракетный удар, Ту-95
Мониторинговый канал предупредил о возможном ударе РФ в ближайшие сутки / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Википедия, скриншот

Кратко:

  • В ближайшие сутки РФ может нанести удар по Украине
  • Целью атаки одновременно может стать Киев и западные регионы
  • Украинцев призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги

Российская оккупационная армия завершила подготовку к нанесению удара по территории Украины. Атака может произойти в ближайшие несколько суток. Не исключено, что в ночь на 16 февраля. Об этом утром 16 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.

Согласно спутниковым снимкам с аэродрома "Украинка" осуществили передислокацию три боевые бомбардировщика Ту-95МС, постоянно участвующие в пусках крылатых ракет.

видео дня

"Вероятнее всего, враг нанесет удар именно этой ночью, накануне завтрашних переговоров. Особенностью атаки может стать то, что поражение будет произведено по территории Киевской области, включая Киев, и по западу Украины - одновременно", - говорится в сообщении.

Для поражения по столице и Киевской области может быть привлечено умеренное количество ударных БпЛА и баллистические/крылатые ракеты комплекса "Искандер".

Для поражения по целям на западе Украины, вероятно, будут применяться ракеты с бортов стратегической авиации и большое количество ударных БпЛА соответственно.

Не исключено применение ракет "Калибр", "Кинжал" и "Циркон".

"Что-нибудь новое? Нет! Рекордное количество средств поражения? Нет Главное – реагируйте на сигналы воздушной тревоги, сделайте запасы воды и зарядите резервные средства питания", - добавили на канале.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Целью удара являлись объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрением. Возникли пожары.

Вечером 12 февраля 2026 года армия РФ атаковала Краматорск. Оккупанты попали по дому, где жила семья. Погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. Кроме того, получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя старушка. У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузией. Пострадавшим предоставлена ​​квалифицированная медицинская помощь.

В ночь на 12 февраля 2026 в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома. В Днепре были ранены младенец и 4-летняя девочка.

В ночь на 11 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами город Богодухов на Харьковщине. В результате пострадала беременная женщина. Трое маленьких детей и 34-летний мужчина погибли. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.

Другие новости:

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:23Украина
В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

12:09Украина
Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

11:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

Последние новости

12:54

Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

12:37

"Разревелась": муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводеВидео

12:23

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:09

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

11:43

Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:41

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

11:39

"Скажу все, как есть": что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео

11:37

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

10:52

Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды

Реклама
10:37

Важные изменения для беженцев из Украины: какое решение приняли в ЕС

10:35

Три знака китайского гороскопа сорвут джекпот с 16 февраля

10:31

Екатерина Бужинская публично рассказала правду о своем муже-иностранце

10:31

Звезда "Клана Сопрано" потеряла на войне в Украине близкого человека — детали

10:29

От иноагента к секретному агенту: сын Галкина раскрыл его тайну

09:49

Какой результат выборов в Украине признают в РФ - в ISW ответили

09:46

В Одессе взорвалось авто, пострадал человек: что известно

09:42

Александр Пономарев показал редкое фото 19-летнего сына: "Счастливый отец"

09:34

РФ придумала новое применение для бывших "вагнеровцев": FT раскрыл подробности

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

09:27

Штормовой ветер и подъем моря: в Одессе и области серьезно ухудшится погода

Реклама
09:14

"Пела на главной оперной сцене": ушла из жизни народная артистка УкраиныВидео

09:10

Что посадить рядом с чесноком: лучшие соседи для большого урожаяВидео

09:00

Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

08:31

Гарантии безопасности должны быть подписаны до мирного соглашения, а не после - Зеленский

08:22

Мюнхенская конференция - курс на продолжение войнымнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Дело "Мидас": экс-министру энергетики и юстиции объявили подозрение — НАБУ

08:10

Отключение света в Украине — графики на 16 февраля (обновляется)

07:35

Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США оценил перспективы

06:45

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

06:05

В Казахстане 15 марта пройдёт референдум: почему Москва так нервничаетмнение

04:41

Дело не в поиске тепла: почему на самом деле кошки постоянно занимают место хозяина

03:31

Два ночных симптома могут указывать на деменцию: неожиданные признаки болезни

02:54

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

02:23

Сколько нужно кормить кота в день – окончательный вердикт ветеринараВидео

02:01

Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

01:40

Бех-Романчук впервые показала дочь: как спортсмены назвали младенца

01:30

52-летняя звезда "Короны" призналась в своей небинарности

00:54

Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

00:26

Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

Реклама
15 февраля, воскресенье
23:57

Отключения электроэнергии 16 февраля: стали известны графики для Киева и области

23:51

Неделя на Днепропетровщине начнется с темноты: новые графики на 16 февраля

23:51

В США жестоко убили 21-летнюю беженку из Украины: кого подозревают в убийстве

22:23

Три вещи, которые запрещено делать в гостях, чтобы не навлечь бедность и ссоры

22:01

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

21:58

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

21:24

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

20:51

Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?мнение

20:37

"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

20:27

Обманывали с квартирами и даже с колбасой: как СССР на самом деле "заботился" о людях

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять