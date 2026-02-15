Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Россия может выдвигать расширенные политические и территориальные требования к Украине, что осложняет перспективы мирных переговоров, указывают аналитики.

https://glavred.info/war/ne-tolko-territorii-v-kremle-vystavili-novye-usloviya-dlya-mira-chto-predlagayut-10740965.html Ссылка скопирована

В Кремле заявляют о возможности расширить условия завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

Россия может ужесточить требования для завершения войны

Помимо вопроса территорий, Кремль будет пытаться поставить пророссийскую власть в Украине

Страна-агрессор Россия не ограничится только территориальными требованиями в рамках возможных переговоров о завершении войны с Украиной. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Так, аналитики обратили внимание на заявление заместителя председателя Комитета по обороне Государственной Думы России Алексея Журавлева, который часто озвучивает реальные дипломатические и военные намерения Кремля. 14 февраля он заявил, что Россия "не ограничится" только сдачей Украиной Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также подчеркнул стремление сменить режим в Киеве, устранив якобы "русофобское" и неонацистское правительство.

видео дня

Аналитики отмечают, что Москва может требовать не только международного признания оккупированных территорий, но и ставить более широкие политические и безопасности условия. Среди возможных требований — ограничение оборонного потенциала Украины, изменение внешнеполитического курса Киева и пересмотр европейской архитектуры безопасности.

"Высокопоставленные чиновники Кремля недавно также заявили, что послевоенная Украина должна быть "дружественной" к России, имея в виду, что Россия будет удовлетворена только Украиной, возглавляемой пророссийским правительством, которое проводит пророссийскую политику", — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что Кремль неоднократно отвергал серьезные западные гарантии безопасности для Украины и демонстрировал готовность достигать своих военных целей силовыми методами, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.

Аналитики отмечают, что 14 февраля государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры о завершении войны "сузились" до самых сложных вопросов, на которые трудно дать ответ, и в то же время США не уверены, насколько серьезно Россия настроена прекратить войну.

Рубио подчеркнул, что США не знают, на каких условиях Россия готова остановить войну и удастся ли найти такие условия, которые были бы приемлемы для Украины и в то же время согласованы Москвой.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - прогноз нардепа

Как писал Главред, если Украина не согласится на уступки по территориям, завершение войны в 2026 году или даже до лета того же года выглядит маловероятным. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"С точки зрения того, как сейчас это происходит (вероятно речь идет о мирных переговорах, - ред.), для меня маловероятен сценарий, что война вообще закончится в этом году. Но это я говорю с точки зрения того, что я знаю намерения Российской Федерации", - указал он.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал предложение президента Украины о двухмесячном перемирии для проведения выборов и заявил, что Россия якобы готова не наносить ударов в день голосования.

Президент Украины подчеркнул, что без четких международных гарантий безопасности любые договоренности о прекращении войны могут быть временными и не остановят новых атак России.

На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнение в том, действительно ли Россия намерена завершить войну в Украине.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред