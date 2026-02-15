"Это позор": Клинтон резко высказалась о Трампе из-за Украины

Трамп либо не осознаёт масштабы страданий украинского народа, либо ему безразличны последствия происходящего, считает Клинтон.

https://glavred.info/world/eto-pozor-klinton-rezko-vyskazalas-o-trampe-iz-za-ukrainy-10740902.html Ссылка скопирована

Клинтон жестко о позиции администрации Трампа по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Хиллари Клинтон резко высказалась о политике Трампа

Она считает, что Трамп и Путин пытаются извлечь пользу для себя

Бывшая госсекретарь США и соперница Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон выступила с жёсткой критикой политики действующей администрации в отношении войны в Украине. Заявление прозвучало во время панельной дискуссии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Клинтон, позиция администрации Трампа по Украине является "позорной". Она заявила, что попытки склонить Киев к соглашению, которое фактически означало бы капитуляцию перед Путиным, недопустим, пишет УНИАН.

видео дня

"Попытка заставить Украину согласиться на сделку о капитуляции с Путиным – это позор. Усилия, которые Путин и Трамп прилагают, чтобы извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа, являются исторической ошибкой и коррупцией высшей степени", – подчеркнула политик.

Клинтон отметила, что Украина сегодня борется не только за свою территориальную целостность, но и за демократию и ценности Запада, теряя тысячи граждан. По её словам, война стала следствием "мании одного человека" контролировать украинцев, очевидно имея в виду российского лидера Владимира Путина.

Она также выразила мнение, что действующий президент США либо не осознаёт масштабы страданий украинского народа, либо ему безразличны последствия происходящего.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Вам может быть интересно:

О персоне: Хилари Клинтон Хиллари Клинтон — американский политик, дипломат и общественный деятель, одна из самых известных фигур в современной политике США. Краткая справка: Родилась: 26 октября 1947 года, Чикаго, США. Первая леди США (1993–2001) во время президентства Билла Клинтона. Сенатор от штата Нью-Йорк (2001–2009). Государственный секретарь США (2009–2013) в администрации Барака Обамы. Кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года, где уступила Дональду Трампу. Клинтон известна активной позицией в вопросах демократии, прав человека, международной безопасности и укрепления союзов США, включая поддержку НАТО и трансатлантического сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред