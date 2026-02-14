Избавилась от длинных волос: поп-дива Бейонсе радикально сменила имидж

Бейонсе решилась на перемены.

Бейонсе - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Бейонсе

Американская суперзвезда Бейонсе впервые за несколько дней решилась на кардинальные перемены во внешности. Певица попрощалась с длинными волосами и показала в Instagram свежий образ.

Бейонсе сделала короткую стрижку каре и уложила волосы в объемную прическу. Артистка не стала менять цвет и оставила нежный блонд, который эффектно смотрелся на контрасте с ее смуглой кожей.

Бейонсе постригла каре / фото: instagram.com, Бейонсе

Чтобы показать поклонникам новый образ, Бейонсе сделала несколько фотографий в стильных нарядах. Артистка примерила зеленый плащ с эффектом крокодиловой кожи и сумочку в тон, а также образ из топа с открытыми плечами и лосин со штрипками. Наряд отлично подчеркнул фигуру певицы.

Модный образ Бейонсе / фото: instagram.com, Бейонсе

Фанаты остались в восторге от перевоплощения и отметили, что новая прическа ей очень идет.

О персоне: Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на ее счету 28 статуэток.

