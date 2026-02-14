Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

МВФ ожидает разработки карты либерализации тарифов, которая должна заработать после отмены военного положения.

Украинцам рассказали о вероятности повышения тарифов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Правительство пока не рассматривает возможность поднятия тарифа на электроэнергию для населения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

"Странным будет решение поднять тариф на электроэнергию в условиях ее отключения. Когда люди недополучают минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачным решением", - сказала глава Кабмина.

Она уточнила, что МВФ, над получением новой программы которого сейчас работает Украина, ожидает от правительства до конца июля 2026 года разработки карты либерализации тарифов, которая должна заработать после отмены военного положения.

Как сообщалось, до 30 апреля 2026 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт*ч. При этом ночной тариф и тариф при электроотоплении в два раза ниже.

Изменения тарифов на коммунальные услуги: позиция специалиста

Эксперт по социальной политике Андрей Павловский считает, что в проекте госбюджета на 2026 год заложено существенное повышение стоимости коммунальных услуг при одновременном сокращении поддержки населения.

По его словам, ожидается рост цены на газ примерно на 15%, тарифов на электроэнергию — ориентировочно на 20%. В то же время расходы на программу жилищных субсидий могут уменьшить на 7,2%, что приведёт к снижению объёма помощи для граждан.

Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.

Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

