"Постеснялась": беременная Гросу скрыла от Ирины Билык важную информацию

Певица не хотела расстроить свою звездную крестную.

Ирина Билык о беременности Алины Гросу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу, Ирина Билык

Алина Гросу узнала пол ребенка

Почему она скрыла его от Ирины Билык

Известная певица Алина Гросу, которая недавно объявила о своей беременности, наконец узнала пол долгожданного ребенка. Как призналась артистка в Instagram, ей пришлось скрыть информацию о поле малыша от своей звездной крестной Ирины Билык.

Во время гендер-пати Гросу узнала, что ждет мальчика. Это стало шоком для всей ее семьи — все были уверены, что певица родит дочку. Сама Алина утверждает, что ей не был важен пол ребенка, ведь появление детей в семье — это большое счастье.

"У большинства полный шок, потому что думали, что будет девочка, и меня уверяли в этом - по каким-то там суевериям. Но я точно была бы рада в любом случае: и сыну, и дочери, и сразу обоим - как говорится, королевской двойне. Потому что в нашей семье очень любят детей, и я давно уже хочу малышей - и чем больше, тем лучше", — рассказала артистка.

Алину Гросу беременна / фото: instagram.com, Алина Гросу

Особенно на том, что Гросу родит дочку, настаивала Ирина Билык, которая утверждала — в таких вещах она не ошибается. Уверенность звездной крестной была настолько крепкой, что Алина даже побоялась делиться с ней информацией о настоящем поле ребенка. Она переживала, что Билык расстроится.

"Мы скрывали это от Ирочки Билык, потому что она мне сказала, что будет девочка и она никогда не ошибается. А я как узнала, что наша манюничка - сыночек, постеснялась ей сказать, что она ошиблась", — призналась Гросу.

Из-за слов Ирины певица даже пошла на повторное УЗИ, чтобы исключить ошибку. Однако врачи уверены — она точно ждет мальчика.

Ирина Билык - крестная Алины Гросу / фото: instagram.com, Ирина Билык

"Я даже после гендер-пати пошла еще раз проверить все на УЗИ. Там мне очень хорошо показали, где пуповина, а где нет. Поэтому у нас гарантированно начинается этап "цей мужчина тільки мій", сыночка-корзиночка, залюбленный ребенок", — поделилась Алина Гросу.

Ирина Билык / инфографика: Главред

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

