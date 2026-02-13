Цель определена: РФ готовит ракетный удар по Украине, названы сроки

Вы узнаете:
- Когда РФ готовит новый обстрел
- Какая главная цель оккупантов
Появились информация и признаки, указывающие на вероятное нанесение удара баллистическим оружием по Киеву в ближайшие 48 часов.
Как сообщают мониторинговые каналы, для удара может быть задействовано около 25 баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер" и ракеты-обманки РМ-48У.
Уже по состоянию на вечер, 13 февраля, в небе над Украиной зафиксированы первые беспилотники и баллистика, сообщают в ВС ВСУ.
Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.
Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.
Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.
"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.
Удары по Украине — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговый канал ЕРадар предупредил, что в ближайшее время российские войска могут осуществить еще одну масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и дронов.
Также сообщадлось, что 8 февраля, российские оккупационные силы нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами, в результате чего в столице прогремели мощные взрывы.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя массированные атаки РФ, отметил, что с повышением температуры их интенсивность может уменьшиться. В то же время, по его оценке, Россия не прекратит удары по энергетической инфраструктуре, однако может частично изменить приоритеты и сосредоточиться на других целях.
Вам может быть интересно:
- ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиков
- Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов
- РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атаки
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
- оперативных сводках во время массированных атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред