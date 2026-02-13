Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

Российская и украинская стороны сообщили место, где пройдет очередной раунд переговоров.

Стороны определились с датами новых переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/rustemumerov.ua

Украина, США и страна-агрессор Россия готовятся к очередному раунду переговоров. Об этом, как пишут российские СМИ, сообщил пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, следующая встреча состоится 17-18 февраля, но уже не в Абу-Даби, а в Женеве. Во главе российской делегации будет помощник российского диктатора Владимир Мединский.

Украина подтвердила участие в новом раунде переговоров

По информации ЕП, советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что следующие переговоры в трехстороннем формате пройдут в месте и в даты, которые озвучил Песков.

"На сегодняшний день украинская делегация готовится", - отметил Литвин.

Больше деталей сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров. По его словам, президент определил предварительный состав переговорной группы. Вместе с Умеровым в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

"Команда сформирована с учетом военной, политической составляющих и безопасности процесса. Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе", - добавил он.

Может ли РФ пойти на уступки для окончания войны - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам эксперта по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тараса Жовтенко, Соединенные Штаты имеют реальные рычаги влияния на Россию для принуждения ее к уступкам.

В то же время решающим фактором остается не только потенциал этих механизмов, но и политическая готовность американского руководства применить их в полном объеме. Пока Трамп не только не спешит принимать такие жесткие меры, но фактически даже не рассматривает их.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из мирных переговоров по Украине. Решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Ранее сообщалось, что, по словам Владимира Зеленского, Украина не потерпит поражения в войне против России, а вопросы безопасности и национальных интересов остаются безусловным приоритетом. Любые договоренности должны быть справедливыми и предусматривать надежные гарантии для государства.

Накануне стало известно, что переговорный процесс может открыть для Украины возможность в марте-апреле завершить войну на нынешней линии фронта без необходимости вывода украинских подразделений из Донецкой области.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

