"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

Алена Кюпели
13 февраля 2026, 12:04
Исаака Виджраку критикуют в социальных сетях и пишут это непосредственно его жене - Лорак.
Ани Лорак
Ани Лорак пытаются открыть глаза / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Кратко:

  • О чем сообщили пользователи
  • Что сделал муж Лорак

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террористки РФ и переживает трудности в браке со своим йога-инструктором Исааком Виджраку, получила важное сообщение от поклонников в сети.

В частности, ее мужа вывели на чистую воду пользователи, назвав его альфонсом. Кроме того, подписчики Лорак удивляются от того и спрашивают певицу, "как его можно любить".

видео дня

Все началось с того, что Виджраку опубликовал пост в своем Instagram со странной фотографией. Картинку он подписал просто: "Не могу дождаться, когда обниму тебя".

Мужа Лорак пытаются вывести на чистую воду
Мужа Лорак пытаются вывести на чистую воду / Скриншот Instagram/theisaackey

Между тем, комментаторы ответили на фото и не самым лучшим образом. Кто-то считает Виджраку альфонсом, который устроился жить за счет предательницы Украины.

Мужа Лорак пытаются вывести на чистую воду
Мужа Лорак пытаются вывести на чистую воду / Скриншот Instagram/theisaackey

Другие же удивляются и не понимают, как Лорак могла найти себе такого партнера.

Мужа Лорак пытаются вывести на чистую воду
Мужа Лорак пытаются вывести на чистую воду / Скриншот Instagram/theisaackey

Брак Ани Лорак с Исааком Виджраку

Между тем, слухи о том, то в браке Лорак и ее йога-инструктора не все хорошо. Пишут, что пластичному мужу Лорак не хватает денег на иждивение. Более того, российские пропагандисты писали, что Исаак Виджраку раздражен тем, что Лорак тратит огромные суммы на свою проблемную дочь Софию.

Ани Лорак и Исаак Виджраку
Ани Лорак и Исаак Виджраку поженились недавно / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

