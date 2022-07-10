С днем рождения мужчине – открытки, красивые поздравления и прикольные картинки папе, мужу, другу

С днем рождения мужчине прикольные картинки, открытки, красивые поздравления - в подборке Главреда.
В день рождения близкого и родного человека бывает сложно подобрать нужные слова. Однако душевные поздравления с днем рождения мужчине и красивые открытки обязательно растопят сердце именинника и вызовут улыбку на его лице.
Мужчина оценит оригинальные тосты с днем рождения и запомнит такое пожелание за праздничным столом на долгие годы. Короткие тосты на день рождения в подборке Главреда.
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Прикольные поздравления и картинки в день рожденья куму поднимут настроение близкому другу.
Виновник торжества отмечает круглую дату? Душевные строки и красивые открытки, можно найти в материале: С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику.
С днем рождения мужчине своими словами
С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!
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С днем рождения! Желаю радости в работе, достатка, успехов! В доме — всегда уюта. Семья пусть только радует, здоровье будет как у богатыря, а настроение — всегда чудесным! А в жизни пусть тебя сопровождают только счастье, любовь, доброта и везение!
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От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать всего самого наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем и радостными моментами. Пусть ждут впереди дни, полные солнечного света. Желаю оставаться таким же стойким, мужественным и смелым, чтобы тобой гордились твои родные. Желаю покорять одну вершину за другой и достигать поставленных целей. И конечно же, желаю простого семейного счастья, любви и понимания.
Поздравление с днем рождения мужу
Дорогой мой, надежный, верный, самый заботливый и внимательный муж! Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть все твои желания осуществляются, планы с легкостью реализовываются, на работе все получается, здоровье никогда не подводит. Ты — моя защита и опора, ты — свет нашего дома и ядро нашей семьи. Пусть наша любовь крепнет, а семейное счастье только приумножается!
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Любимый мой, в прекрасный день рожденья
Хочу тебе всего я пожелать:
Здоровья, счастья, радости, везенья
И не терять способности мечтать!
Пусть все дела тебе легко даются,
Пусть изобильем пышет кошелек.
И в каждом дне пусть повод улыбнуться
Зажжет внутри прекрасный огонек.
Люблю тебя и сердцем, и душою,
Ценней тебя мне человека нет!
Знай: я всегда, всегда буду с тобою,
Еще три сотни долгих, долгих лет!
***
Приятно поздравить супруга —
Опору, надежного друга.
За счастье поблагодарить,
Да сто раз "люблю" повторить.
Родной, дорогой, с днем рождения!
А знаешь, пусть в это мгновение
Все в жизнь воплотишь ты мечты —
Открой сундучок этот ты.
Как в масле сырок ты катайся,
Разумным всегда оставайся.
Успехов! Вперед! Не сдавайся!
Поздравление с днем рождения папе
Папа, папочка, папуля,
Обнимаю и целую,
Поздравляю с днем рождения
И желанию настроения!
Чтоб здоровье и добро
С тобой рядышком жило,
И удача, и везение
Даровали вдохновение.
Будь всегда со мной, мой милый,
Самый лучший и любимый,
Папа самый мой родной,
Сердцу очень дорогой!
***
Папа, поздравляю с днем рожденья!
Пусть не все всегда бывает гладко,
Но тебе желаю я терпенья,
И чтоб в жизни все было в порядке.
Будь всегда здоровым, бодрым, сильным,
Много радостных тебе, счастливых лет.
И невзгоды чтобы мимо проходили.
Жить тебе без горя, слез и бед!
Поздравления с днем рождения другу
Поздравляю тебя с Днем рождения! Пусть твоя жизнь будет красочной и насыщенной, пусть мечты осуществляются, и удача обязательно сопутствует любым твоим начинаниям! Будь здоровым, сильным, смелым, счастливым! Пусть тебя окружают лишь верные, надежные и честные друзья!
***
В День рождения искренне поздравляю тебя. Желаю счастья. Много, но чтобы всегда оставалось место для прихода нового. Денег побольше, но и чтобы в кошельке оставалось место на будущее. Чтобы друзья тобой дорожили, женщины любили, а начальство ценило!