С днем рождения мужчине – открытки, красивые поздравления и прикольные картинки папе, мужу, другу

С днем рождения мужчине / depositphotos.com// ТСН

В день рождения близкого и родного человека бывает сложно подобрать нужные слова. Однако душевные поздравления с днем рождения мужчине и красивые открытки обязательно растопят сердце именинника и вызовут улыбку на его лице.

Мужчина оценит оригинальные тосты с днем рождения и запомнит такое пожелание за праздничным столом на долгие годы. Короткие тосты на день рождения в подборке Главреда.

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Прикольные поздравления и картинки в день рожденья куму поднимут настроение близкому другу.

Виновник торжества отмечает круглую дату? Душевные строки и красивые открытки, можно найти в материале: С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику.

С днем рождения мужчине своими словами

С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!

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С днем рождения! Желаю радости в работе, достатка, успехов! В доме — всегда уюта. Семья пусть только радует, здоровье будет как у богатыря, а настроение — всегда чудесным! А в жизни пусть тебя сопровождают только счастье, любовь, доброта и везение!

С днем рождения мужчине открытки

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От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать всего самого наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем и радостными моментами. Пусть ждут впереди дни, полные солнечного света. Желаю оставаться таким же стойким, мужественным и смелым, чтобы тобой гордились твои родные. Желаю покорять одну вершину за другой и достигать поставленных целей. И конечно же, желаю простого семейного счастья, любви и понимания.

Поздравление с днем рождения мужу

Дорогой мой, надежный, верный, самый заботливый и внимательный муж! Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть все твои желания осуществляются, планы с легкостью реализовываются, на работе все получается, здоровье никогда не подводит. Ты — моя защита и опора, ты — свет нашего дома и ядро нашей семьи. Пусть наша любовь крепнет, а семейное счастье только приумножается!

Стильная открытка с днем рождения мужчине

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Любимый мой, в прекрасный день рожденья

Хочу тебе всего я пожелать:

Здоровья, счастья, радости, везенья

И не терять способности мечтать!

Пусть все дела тебе легко даются,

Пусть изобильем пышет кошелек.

И в каждом дне пусть повод улыбнуться

Зажжет внутри прекрасный огонек.

Люблю тебя и сердцем, и душою,

Ценней тебя мне человека нет!

Знай: я всегда, всегда буду с тобою,

Еще три сотни долгих, долгих лет!

С днем рождения мужчине открытки серьезные

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Приятно поздравить супруга —

Опору, надежного друга.

За счастье поблагодарить,

Да сто раз "люблю" повторить.

Родной, дорогой, с днем рождения!

А знаешь, пусть в это мгновение

Все в жизнь воплотишь ты мечты —

Открой сундучок этот ты.

Как в масле сырок ты катайся,

Разумным всегда оставайся.

Успехов! Вперед! Не сдавайся!

Позитивные открытки с днем рождения мужчине

Поздравление с днем рождения папе

Папа, папочка, папуля,

Обнимаю и целую,

Поздравляю с днем рождения

И желанию настроения!

Чтоб здоровье и добро

С тобой рядышком жило,

И удача, и везение

Даровали вдохновение.

Будь всегда со мной, мой милый,

Самый лучший и любимый,

Папа самый мой родной,

Сердцу очень дорогой!

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***

Папа, поздравляю с днем рожденья!

Пусть не все всегда бывает гладко,

Но тебе желаю я терпенья,

И чтоб в жизни все было в порядке.

Будь всегда здоровым, бодрым, сильным,

Много радостных тебе, счастливых лет.

И невзгоды чтобы мимо проходили.

Жить тебе без горя, слез и бед!

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Поздравления с днем рождения другу

Поздравляю тебя с Днем рождения! Пусть твоя жизнь будет красочной и насыщенной, пусть мечты осуществляются, и удача обязательно сопутствует любым твоим начинаниям! Будь здоровым, сильным, смелым, счастливым! Пусть тебя окружают лишь верные, надежные и честные друзья!

Красивые открытки с днем рождения мужчине

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В День рождения искренне поздравляю тебя. Желаю счастья. Много, но чтобы всегда оставалось место для прихода нового. Денег побольше, но и чтобы в кошельке оставалось место на будущее. Чтобы друзья тобой дорожили, женщины любили, а начальство ценило!

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