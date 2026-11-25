Исследователи назвали причину новой магнитной бури.

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Прогноз магнитных бурь на 26–28 ноября / Фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой силы будет магнитная буря

Сколько дней продлится геомагнитный шторм

В ближайшее время ожидается усиление геомагнитной активности из-за приближения выброса корональной массы. Об этом сообщили исследователи Британской геологической службы.

По их данным, уже 26-27 ноября на Земле начнётся магнитная буря уровня G1. Она, по предварительным данным, будет затяжной. Шторм продлится как минимум до 28 ноября.

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Магнитные бури 26–28 ноября / фото: скриншот

Эти данные подтверждает и meteoagent. Сегодня, 25 ноября, К-индекс 3 еще на зеленом уровне. При этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на красном уровне.

Но уже 26 и 27 ноября К-индекс повысится до 5, то есть до красного уровня, что соответствует магнитной буре.

Геомагнитная активность 25–27 ноября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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