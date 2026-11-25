Вы узнаете:
- Какой силы будет магнитная буря
- Сколько дней продлится геомагнитный шторм
В ближайшее время ожидается усиление геомагнитной активности из-за приближения выброса корональной массы. Об этом сообщили исследователи Британской геологической службы.
По их данным, уже 26-27 ноября на Земле начнётся магнитная буря уровня G1. Она, по предварительным данным, будет затяжной. Шторм продлится как минимум до 28 ноября.
Эти данные подтверждает и meteoagent. Сегодня, 25 ноября, К-индекс 3 еще на зеленом уровне. При этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на красном уровне.
Но уже 26 и 27 ноября К-индекс повысится до 5, то есть до красного уровня, что соответствует магнитной буре.
Как магнитные бури могут влиять на людей
В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:
- головная боль
- головокружение
- тошнота
- боль в области сердца
- слабость
- сонливость
- боль в спине и суставах
- повышенное давление
- обострение хронических заболеваний
Как облегчить самочувствие во время магнитной бури
Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:
- Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
- Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
- Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
- Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;
- Регулярно проветривать комнаты.
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