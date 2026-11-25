США исключили возможность размещения войск и военных баз в Украине после войны и предложили другие гарантии. Эксперты объяснили, в чём заключается угроза.

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США отказали Украине в ключевом пункте гарантий безопасности - что известно о НАТО 3.0 / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Вашингтон отказывается от размещения войск в Украине

Какие риски таят в себе гарантии по образцу статьи 5 НАТО

Что предусматривает концепция НАТО 3.0

Американские переговорщики исключили возможность размещения войск США или создания американских военных баз в Украине после завершения войны. Об этом сообщили источники, знакомые с переговорами между Вашингтоном, Киевом и европейскими союзниками, изданию The Kyiv Independent. Такой подход обострил разногласия относительно будущих гарантий безопасности для Украины.

Главред выяснил, почему США не готовы размещать войска в Украине после войны, как могут работать предложенные гарантии безопасности и остается ли вступление в НАТО самым надежным вариантом для Киева.

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Почему США отказываются от размещения войск в Украине после войны

Вопрос о присутствии иностранных военных стал одним из главных источников разногласий при обсуждении будущей системы защиты Украины. По данным The Kyiv Independent, американские переговорщики в частном порядке исключили размещение войск США и создание американских военных баз на украинской территории после завершения войны.

Президент Владимир Зеленский обеспокоен тем, что без иностранных военных предложенные договоренности могут не обеспечить достаточного сдерживания России. По информации издания, украинский лидер объяснял союзникам, что не понимает, как именно будут работать американские обязательства, если они не будут предусматривать военное присутствие.

19 ноября в Берлине представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсудили будущие механизмы защиты Украины с украинскими и европейскими чиновниками. Американская сторона предложила рассмотреть гарантии, построенные по принципу коллективной обороны НАТО.

Однако между полноценной статьей 5 Североатлантического договора и отдельной договоренностью по её образцу существует принципиальное различие. Статья 5 предусматривает, что нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех. В то же время каждое государство самостоятельно определяет, какие меры помощи оно считает необходимым принять, в частности, применять ли военную силу.

Предложенная Украине модель пока не определяет, какие именно страны должны реагировать на новую агрессию, какими будут их действия и будут ли они обязаны применять военную силу.

Владимир Зеленский в комментарии The Kyiv Independent признал, что украинская сторона до сих пор не получила исчерпывающих разъяснений относительно предложенного механизма.

"Пока это непонятно, ведь у нас до сих пор нет четкого, полного ответа на вопрос, какой будет эта коллективная группа, как она будет нас защищать и будет ли готова отразить агрессию", - сказал президент.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Он также подчеркнул необходимость документально закрепить будущие договоренности.

"Все это должно быть зафиксировано на бумаге. Пока что я не видел, чтобы такие шаги были оформлены документально", - отметил Зеленский.

По информации издания, существует еще одно противоречие: Киев хочет получить четкие гарантии уже в ходе переговоров, тогда как Вашингтон планирует включить их в окончательное мирное соглашение. Кроме того, источники издания сообщают об отсутствии единого видения будущих обязательств внутри американской администрации.

Для Украины важна и продолжительность действия гарантий. Киев не хочет получать обещания, которые утратят актуальность после окончания президентского срока Дональда Трампа.

"Мы боремся за защиту нашей страны не только в течение двух лет. Нам нужны гарантии безопасности на более длительный срок. Желательно - навсегда или, по крайней мере, на десятилетие", - подчеркнул Зеленский.

Главная проблема заключается в том, что достаточно сильные гарантии могут оказаться неприемлемыми для Москвы, а компромиссный вариант, на который готовы пойти США и их союзники, может не обеспечить Украине надежной защиты от нового нападения.

Что предусматривают гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО

Подробнее об американском предложении рассказал Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа и один из представителей американской переговорной команды. В посте в соцсети X от 22 ноября он подчеркнул, что Вашингтон готов рассматривать серьезные обязательства перед Украиной, но окончательное решение будет зависеть от американских национальных интересов.

Кушнер назвал готовность Трампа обсуждать гарантии по образцу статьи 5 НАТО важным условием для достижения прочного мира. Он также положительно оценил заявления о возможной готовности России рассматривать такую концепцию, назвав это потенциальным свидетельством серьезного отношения Москвы к переговорам.

В то же время американский представитель подчеркнул, что будущий механизм должен содержать конкретные обязательства, а не оставаться политической декларацией.

"Надежная гарантия по образцу статьи 5, подкрепленная механизмами сдерживания и предотвращения конфликтов, могла бы существенно снизить риск новой войны. Президент Зеленский прав: эти гарантии должны быть конкретными, надежными и четко задокументированными. Именно над этим мы со Стивом Уиткоффом сейчас работаем", - написал Кушнер.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По его словам, такие договоренности будут относиться к числу наиболее значимых международных обязательств, которые могут взять на себя Соединенные Штаты. Поэтому их утверждение потребует тщательного рассмотрения, в частности с учетом конституционных процедур и полномочий Конгресса США.

Кушнер также объяснил, при каких условиях Трамп мог бы поддержать предложенный механизм.

"Он пошел бы на такой шаг только при условии, что будет убежден: это однозначно соответствует национальным интересам Америки, а общие договоренности по безопасности делают крайне маловероятным применение этой гарантии", - отметил представитель американской переговорной команды.

По мнению Кушнера, безопасность Украины нельзя рассматривать в отрыве от общей архитектуры европейской безопасности. Вашингтон хочет усилить существующие международные механизмы, создать постоянные каналы кризисной коммуникации, обеспечить большую прозрачность и ввести взаимные меры по предотвращению эскалации.

"Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не стремится к конфронтации, а НАТО и его партнеры будут уверены, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей", - написал он.

Особое внимание Кушнер уделил экономическому будущему Украины. По его мнению, международная помощь должна сопровождаться внутренними реформами, которые будут укреплять государственные институты, экономику и способность страны самостоятельно обеспечивать собственные потребности.

"Существенные обязательства со стороны Америки и Европы должны сопровождаться приверженностью Украины собственному успеху", - подчеркнул Кушнер.

Он сообщил, что в ближайшие недели США планируют продолжить консультации с Украиной, европейскими партнерами и Россией. В то же время американский представитель предупредил, что позитивные заявления не означают достижения окончательной договоренности.

"Ничто не считается согласованным, пока это не будет официально одобрено", - подчеркнул Кушнер.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Готова ли Россия принять гарантии безопасности для Украины

Несмотря на позитивные оценки американских переговорщиков относительно возможного обсуждения гарантий по образцу статьи 5, Москва продолжает публично выступать против таких договоренностей. 20 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Кремль требует от Украины отказаться от вступления в Альянс.

"Пусть признают необратимость нашего требования о том, что это государство не должно вступать в НАТО", - заявил Рябков.

Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на это противоречие в отчете от 23 ноября. Аналитики напомнили, что российские чиновники последовательно отвергают как перспективу членства Украины в НАТО, так и гарантии, аналогичные статье 5, а также размещение иностранных войск и поставки оружия в рамках будущего мирного урегулирования.

По мнению ISW, Кремль пытается не только помешать появлению действенных гарантий для Украины, но и использовать дискуссию, чтобы посеять сомнения относительно надежности коллективной обороны НАТО.

В частности, 23 ноября российское издание "Газета.Ru" опубликовало материал военного обозревателя Михаила Ходарьонко, полковника в отставке. Он выразил сомнение в том, осмелятся ли США и европейские страны Альянса предоставить Украине защиту, аналогичную той, которая предусмотрена для членов НАТО.

Ходарьонко также поднял вопрос о возможной реакции Вашингтона на гипотетическое нападение на Эстонию или Финляндию. По оценке ISW, подобные публикации могут быть направлены на то, чтобы посеять сомнения в реальной эффективности статьи 5 и ослабить единство Альянса.

Аналитики также обратили внимание на использование Кремлем ядерной риторики. 23 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал статью в "Московском журнале международного права", в которой вновь упомянул о возможности применения ядерного оружия.

В своей статье российский чиновник представил действия Украины и её союзников как угрозу национальной безопасности РФ.

"Нужно помнить, что для обеспечения национальной безопасности мы [Россия] имеем право, а в определенных случаях и обязаны использовать все доступные средства, включая потенциальное применение ядерного оружия", - написал Медведев.

В то же время он утверждал, что Россия пока не оказалась в ситуации, когда применение такого оружия было бы непосредственно необходимым. Однако в своей публикации Медведев заявил, что действия Украины и западных государств якобы уже создавали обстоятельства, при которых Москва допускает ядерный удар.

ISW напомнил, что в ноябре 2024 года Кремль обновил ядерную доктрину, расширив перечень условий, при которых Россия может рассматривать применение ядерного оружия. В частности, документ содержит положение о возможности ядерного ответа на определенные виды применения обычного вооружения, если они создают угрозу территориальной целостности России или Беларуси.

Аналитики считают, что заявления Медведева являются частью информационной стратегии российских властей. Ее цель - усилить страх на Западе, сдержать дальнейшую военную поддержку Украины и повлиять на решения западных правительств в пользу Москвы.

В то же время ISW отмечает, что Украина уже длительное время проводит военные операции и наносит удары на большие расстояния по территории России, но эти действия не привели к применению российского ядерного оружия.

Почему эксперты сомневаются в готовности России принять гарантии

Бывший помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дэниел Фрид призвал не путать готовность Москвы обсуждать определенное предложение с его реальным принятием. Он работал при семи американских администрациях и в комментарии "Радио Свобода" выразил сомнение в том, что российская сторона действительно изменила свою позицию.

Дипломат обратил внимание на публичные заявления представителей российского МИД, которые продолжают отвергать гарантии по образцу статьи 5 НАТО. По его мнению, утверждения о готовности Кремля рассматривать такой механизм требуют подтверждения непосредственно со стороны России.

"Я хотел бы услышать, чтобы россияне сами об этом заявили. Они этого не сделали", - сказал Фрид в комментарии "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что одно слово в дипломатических сообщениях может иметь принципиальное значение для оценки реального прогресса переговоров. Сам факт обсуждения предложения еще не означает готовности подписать соответствующее соглашение или выполнять его положения.

"На это слово - „обсуждать" - здесь возлагается очень многое", - отметил бывший американский чиновник.

По мнению Фрида, настоящий механизм по образцу статьи 5 означал бы гораздо более серьезные обязательства для Вашингтона и ведущих европейских государств. Речь идет о договоренности, при которой нападение на Украину рассматривалось бы как угроза всем странам, участвующим в системе гарантий.

"Это был бы чрезвычайно важный шаг. Такая договоренность могла бы сработать, однако Россия, скорее всего, отвергла бы ее. В то же время для Киева лучшим вариантом было бы полноправное членство Украины в НАТО", - заявил Фрид.

Дипломат также выразил сомнение в том, насколько публичные заявления Джареда Кушнера отражают уже сформировавшуюся политику администрации Трампа. Он предположил, что представитель переговорной команды может пытаться заручиться поддержкой президента в отношении собственной инициативы, прежде чем ее официально утвердят.

"Создается впечатление, что Джаред Кушнер пытается балансировать на тонкой грани и создать ситуацию на местах, которую затем можно будет представить Трампу, вместо того чтобы излагать официальную позицию правительства США", - отметил Фрид.

Он считает, что Вашингтону нужно более четко объяснить, готов ли Трамп поддержать такие обязательства с учетом конституционных процедур и одобрения Конгрессом.

Политическая система в США / Инфографика: Главред

Несмотря на критические замечания, Фрид признал, что пост Кушнера содержит достаточно далеко идущие предложения, чтобы отнестись к нему серьезно.

"Раньше я скептически относился к разговорам Кушнера о гарантиях по образцу статьи 5 НАТО, но этот пост настолько далекоидущий, что теперь я воспринимаю его всерьёз", - сказал дипломат.

Как новая модель НАТО может повлиять на гарантии для Украины

Дискуссия о будущих обязательствах Вашингтона осложняется подходом американского оборонного ведомства к распределению ответственности между союзниками. Фрид обратил внимание на заявления руководителя политического направления Пентагона Элбриджа Колби, которые могут свидетельствовать о другом видении роли США в европейской безопасности.

22 ноября Колби опубликовал пост в социальных сетях, в котором описал переход к модели "НАТО 3.0". Ее основная идея заключается в том, что европейские союзники должны взять на себя ведущую роль в обеспечении обычной обороны Альянса.

По оценке Колби, европейские государства уже демонстрируют промышленный потенциал и политическую готовность брать на себя большую часть ответственности за оборону. Такой подход предполагает постепенное изменение распределения военных ресурсов между Соединенными Штатами и их европейскими партнерами.

Отдельно Колби определил направление американской поддержки Украины. По его мнению, помощь Вашингтона должна быть сосредоточена на содействии удержанию линии фронта и нанесении ударов на среднюю дальность. Это, по его оценке, самый эффективный способ укрепления украинной обороны и создания предпосылок для прочного мира.

Фрид считает, что такая позиция требует пояснения в контексте переговоров о новых гарантиях для Киева. Сокращение роли США в обычной обороне Европы и одновременное принятие на себя дополнительных обязательств в отношении Украины могут потребовать значительных ресурсов.

"Если мы собираемся взять на себя дополнительные обязательства в сфере безопасности - гарантии для Украины по образцу статьи 5 НАТО, - я хочу знать, какие дополнительные силы для этого понадобятся и как это будет реализовано", - сказал он.

Бывший американский дипломат также предупредил, что переговоры о взаимных мерах по снижению напряженности могут дать Москве возможность выдвигать собственные требования. Поэтому будущие договоренности должны четко определять обязательства каждой стороны и способы их выполнения.

Почему членство Украины в НАТО считают самой надёжной гарантией

Бывшая директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США и бывшая временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин также выразила сомнение в достаточности предложенной модели гарантий.

В настоящее время Квин возглавляет Тихоокеанский совет по международной политике (Pacific Council on International Policy). В комментарии Радио Свобода она объяснила, почему считает формулировку о гарантиях по образцу статьи 5 недостаточно конкретной.

По словам Квин, само название будущих договоренностей не обеспечивает Украине реальной защиты. Для этого необходимо определить механизмы реализации гарантий, ответственность участников и конкретные действия, которые они будут обязаны предпринять в случае нового нападения России.

Она также поставила под сомнение утверждение Джареда Кушнера о готовности Москвы обсуждать такую концепцию. Публичная позиция российского МИД, в частности заявление Сергея Рябкова о неприемлемости соответствующих условий, не свидетельствует об изменении подхода Кремля.

Отдельную проблему Квин видит в уровне доверия к администрации Дональда Трампа. По её мнению, даже письменные договоренности не будут иметь достаточного веса, если партнеры не будут уверены, что американская сторона готова выполнять взятые на себя обязательства.

"Администрация Трампа не создала необходимого уровня доверия, который гарантировал бы выполнение этих обязательств", - заявила Квин.

Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

Она убеждена, что лучшим способом обеспечить долгосрочную защиту Украины остается полноправное членство в Североатлантическом альянсе.

"Самой надежной гарантией безопасности для Украины является полноправное членство в НАТО", - добавила бывшая представительница США в Украине.

Таким образом, главное противоречие в нынешних переговорах заключается не только в нежелании США размещать войска в Украине после войны. Киев также хочет понять, будут ли предложенные гарантии предусматривать реальный механизм реагирования на новую агрессию, будут ли они юридически закреплены и будут ли действовать независимо от смены американской администрации.

Пока этих ответов нет, гарантии по образцу статьи 5 остаются предметом переговоров, а не готовой системой коллективной обороны для Украины.

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