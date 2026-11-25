Марс, Юпитер, звезду Регул и Луну можно будет увидеть без телескопа. Главное - проснуться до рассвета.

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Марс, Юпитер и Луна выстроятся в параллелограмм / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда и в котором часу смотреть на небо

Какие небесные тела образуют параллелограмм

Что делать, если 30 ноября будет облачно

Утром 30 ноября на небе появится редкая фигура: Марс, Юпитер, самая яркая звезда созвездия Льва Регул и Луна выстроятся в плоский параллелограмм. Это зрелище ярче классического парада планет, ведь все четыре небесных тела хорошо заметны невооруженным глазом - при условии ясного неба. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном астрономом Рекой Кеньвеш-Тот на сайте обсерватории Свабхедьи в Будапеште. По её данным, специальное оборудование для наблюдения не понадобится.

Наиболее эффектное расположение светил ожидается 30 ноября около 6:00 утра по местному времени. В этот момент четыре небесных тела будут высоко в небе, примерно на 54 градуса над южным горизонтом, в созвездии Льва.

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В Украине ориентироваться стоит примерно на то же время - около шести утра по киевскому времени, пока небо еще темное и не начало светать.

Астроном особо подчеркнула высоту, на которой будет видна фигура.

"Итак, 30 ноября в 6:00 утра мы сможем увидеть их на высоте 54 градуса над южным горизонтом", - отметила Кеньвеш-Тот.

Где искать Марс, Юпитер и Регул на небе

Красноватый Марс будет виден слева в фигуре, а голубовато-белый Регул - справа и чуть ниже. Другую сторону параллелограмма образуют Юпитер и Луна, освещенная на 62 %, которые расположатся ниже.

Расстояние между двумя ближайшими объектами в каждой паре составит около 2,3 градуса, поэтому композиция будет компактной и легко узнаваемой. Особенность явления в том, что все четыре светила яркие сами по себе: блеск Марса достигнет 0,5 звездной величины, а Юпитер будет светить еще ярче.

По расчетам астрономического сервиса Star Walk, яркость Юпитера составит -2,2 звездной величины, а Регула - 1,4. Все четыре объекта поместятся на небе в круге диаметром около 5 градусов.

Что делать, если 30 ноября будет облачно

Для наблюдения достаточно окна, выходящего на юг, и ясного неба. Владельцы бинокля или небольшого телескопа с широким полем зрения и увеличением 5–7 раз смогут увидеть все четыре светила в окуляре одновременно.

Над Марсом будет заметна более тусклая звезда 37 Льва - ещё один интересный объект для наблюдения в бинокль. Если же рассвет 30 ноября окажется облачным, у наблюдателей будет вторая попытка.

"Если в этот день рассвет будет пасмурным, 1 декабря мы также сможем увидеть эту четверку", - пояснила астроном.

Впрочем, 1 декабря в 6:00 Луна уже немного отдалится от остальных светил, поэтому правильный параллелограмм нарушится, хотя группа останется рядом.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 августа произошло глубокое частичное лунное затмение, во время которого более 96% диска Луны погрузилось в тень Земли. Следующего такого затмения придется ждать до 2028 года.

К слову, Луна интересует не только астрономов. Для тех, кто планирует дела в соответствии с фазами ночного светила, есть лунный календарь на ноябрь 2026 года. В нём учтены лунные дни, новолуние, полнолуние и пребывание Луны в знаках зодиака.

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