Читайте в материале:
- В каких областях Украины зафиксированы новые отключения электроэнергии
- Где ситуация с электроснабжением остается наиболее сложной
- Какие ограничения электроснабжения будут действовать до конца суток
Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. За последние сутки в результате обстрелов было повреждено значительное количество объектов, обеспечивающих электроснабжение регионов. Из-за этого часть потребителей в пяти областях осталась без света. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".
"Из-за атак врага остались без электричества потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.видео дня
Какова ситуация в Запорожье и Днепропетровской области
После масштабного отключения электроэнергии в Запорожье энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение. В то же время в Днепропетровской области пока действуют аварийные отключения. Специалисты продолжают восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям.
Какие ограничения будут действовать в течение суток
Из-за повреждения энергетического оборудования в некоторых регионах Украины до конца суток введены ограничения на электроснабжение.
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей.
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - отмечают в "Укрэнерго".
Можно ли защитить энергосистему от ударов РФ
Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что тактика россиян не нова - подобные удары по энергосистеме уже были осенью 2022 года.
"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - подчеркнул специалист.
В то же время он признал, что абсолютной защиты энергообъектов не существует, однако это не означает, что от обороны можно отказаться.
"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам делать? Защищаться", - пояснил Гончар.
Удары РФ по Украине - последние новости
Главред писал, что российские войска утром 25 ноября атаковали Белую Церковь Киевской области. В результате обстрела погиб человек, повреждения получили критически важная инфраструктура и объекты гражданского бизнеса.
Кроме того, в результате российских обстрелов Одесской области 24 ноября погибли два человека. Жертвами атаки стали 41-летний мужчина и 17-летний подросток. Еще трое человек получили травмы, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.
Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Димере Вышгородского района. По данным Тимура Ткаченко, число погибших в Димере возросло до 10, а из-под завалов спасли 79-летнюю женщину. Утром 23 ноября в ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела 11 погибших.
Читайте также:
- Россия подготовила 40 ракет для нового удара по Украине - какие города находятся под угрозой
- Дрон попал в маршрутный автобус в Харьковской области: есть погибший и семеро раненых
- РФ готовится к массированному ракетному удару по Украине: мониторы раскрыли подробности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред