Российские обстрелы привели к новым повреждениям энергетической инфраструктуры, из-за чего часть украинцев осталась без электроэнергии.

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Пять областей Украины остались без света из-за обстрелов со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

В каких областях Украины зафиксированы новые отключения электроэнергии

Где ситуация с электроснабжением остается наиболее сложной

Какие ограничения электроснабжения будут действовать до конца суток

Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. За последние сутки в результате обстрелов было повреждено значительное количество объектов, обеспечивающих электроснабжение регионов. Из-за этого часть потребителей в пяти областях осталась без света. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".

"Из-за атак врага остались без электричества потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях", - говорится в сообщении. видео дня

Какова ситуация в Запорожье и Днепропетровской области

После масштабного отключения электроэнергии в Запорожье энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение. В то же время в Днепропетровской области пока действуют аварийные отключения. Специалисты продолжают восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям.

Какие ограничения будут действовать в течение суток

Из-за повреждения энергетического оборудования в некоторых регионах Украины до конца суток введены ограничения на электроснабжение.

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - отмечают в "Укрэнерго".

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Можно ли защитить энергосистему от ударов РФ

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что тактика россиян не нова - подобные удары по энергосистеме уже были осенью 2022 года.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - подчеркнул специалист.

В то же время он признал, что абсолютной защиты энергообъектов не существует, однако это не означает, что от обороны можно отказаться.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам делать? Защищаться", - пояснил Гончар.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что российские войска утром 25 ноября атаковали Белую Церковь Киевской области. В результате обстрела погиб человек, повреждения получили критически важная инфраструктура и объекты гражданского бизнеса.

Кроме того, в результате российских обстрелов Одесской области 24 ноября погибли два человека. Жертвами атаки стали 41-летний мужчина и 17-летний подросток. Еще трое человек получили травмы, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Димере Вышгородского района. По данным Тимура Ткаченко, число погибших в Димере возросло до 10, а из-под завалов спасли 79-летнюю женщину. Утром 23 ноября в ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела 11 погибших.

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