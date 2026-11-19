На Черниговщине ремонтную бригаду дважды обстреляли во время проведения работ.

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Враг бьет по энергообъектам, которые почти отремонтировали / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/dtek_ua

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После атак РФ без света остались потребители в пяти областях

Аварийные отключения действуют на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине

На Черниговщине энергетики дважды попали под удар

Российские войска атаковали объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких регионах Украины. По состоянию на утро 19 ноября без света остаются потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.

Данные обнародовали по итогам брифинга первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова. Аварийные службы уже возвращают электроснабжение, однако новые обстрелы существенно тормозят этот процесс.

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"Враг целенаправленно атакует энергообъекты, в частности те, на которых ремонтные работы уже почти завершены", - подчеркнули в ведомстве.

Аварийные отключения на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине

Оборудование в трех областях повреждено, поэтому там ввели аварийные отключения. К прогнозируемым графикам планируют вернуться, как только энергосистема стабилизируется. В большинстве регионов сейчас действуют почасовые отключения для населения, а для промышленности - графики ограничения мощности.

"Из-за постоянных атак России ситуация с электроснабжением может быстро меняться. Следите за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах", - призвали в Минэнерго.

Ремонтников на Черниговщине дважды обстреляли

На Черниговщине ремонтная бригада дважды попала под вражеский огонь во время работы. Никто не пострадал.

"Свет в украинских домах имеет высокую цену. Каждый день энергетики рискуют собственной жизнью, чтобы восстанавливать поврежденную инфраструктуру и возвращать энергоснабжение людям", - отметили в министерстве.

На Киевщине сложная ситуация

Как сообщил в ДТЭК, в Яготинской общине Киевской области повреждения оборудования очень серьезны и требуют времени на восстановление.

"Сейчас продолжает действовать временный график - от 3 часов со светом и 9 часов без света", - говорится в сообщении.

"Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов, энергетики продолжают ремонт и делают все возможное, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние и вернуть свет", - добавили в ДТЭК.

Тем временем в Украине работает портал єОпора. Это единый государственный ресурс, где собраны практические советы по подготовке к зиме, а также информация о государственной поддержке и помощи населению.

Когда достроят защиту 80% подстанций Киевской области

Бывший заместитель министра восстановления Руслан Олейник рассказал, что бетонные укрытия примерно на 80% подстанций, которые входят в программу защиты Киевской области, можно достроить до Нового года. Для этого нужно дофинансировать отдельные объекты и помочь подрядчикам закрыть акты выполненных работ.

Речь идет о бетонных укрытиях для трансформаторов. Они должны защищать оборудование от осколков, если дрон попадет поблизости.

Изначально защиту объектов, включая противодетонационные экраны, планировали завершить до 1 октября, однако этот срок не выдержали.

Олейник уверен, что успеть к праздникам реально, если решить вопрос с оплатой работ.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Можно ли полностью защитить подстанции от ударов РФ: мнение эксперта

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что никакие меры не дают стопроцентной гарантии, но отказываться от защиты нельзя.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что мы должны делать? Защищаться", - подчеркнул специалист.

Говоря о тактике врага, эксперт напомнил, что атаки на энергосети - не новость для Украины.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены по подстанциям объединенной энергосистемы Украины", - пояснил Гончар.

Атаки РФ по Украине - новости

В ночь на 19 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попала Одесса и Киевская область. Есть "прилеты".

В частности, в Киевской области повреждены 30 домов и 19 автомобилей. В Одесской области под удар попали энергетика и промышленные объекты. В результате ночной атаки пострадали четыре человека.

Вечером 18 ноября российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки загорелись три частных дома и автомобиль. Ранения получили мужчина и женщина.

Российский беспилотник утром 17 ноября повредил подстанцию в Черновцах. Часть города осталась без электричества, а троллейбусы временно прекратили движение.

17 ноября армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами, и в столице снова прогремела серия мощных взрывов. Из-за удара была повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а Северный и Южный мосты временно перекрыты для движения.

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