Президент считает, что санкции и прекращение торговли США и Китая с Россией остановили бы агрессию быстрее, чем любые заявления о мире.

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Трамп и Си могут положить конец войне за одну встречу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Главное из заявления:

Санкции США и Китая против РФ означали бы конец войны

Судьбу Украины нельзя решать без Киева

Без давления на Путина заявления о мире - лишь риторика

США и Китай способны положить конец войне, если совместно окажут давление на страну-агрессора - Россию. Для этого необходимо ввести реальные санкции и прекратить торговлю с РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News.

"Если Китай и США скажут, что введут санкции, остановят экспорт-импорт, торговлю между Россией и этими странами - и все, конец войны", - сказал Зеленский. видео дня

Зеленский резко прокомментировал подготовку к встрече лидеров США, Китая и России. В Украине опасаются, что мировые игроки попытаются принять решение о её будущем без участия Киева.

"Крупные страны всегда думают, что они могут принимать решения о будущем всего мира. Это огромная ошибка, абсолютно. Вы не можете определиться с какой-то страной, даже маленькой, без этой страны", - заявил президент.

По его словам, ведущие государства имеют право обсуждать любые темы, однако попытки определить судьбу Украины без неё останутся "просто риторикой".

"Опыт этой войны между нами показал это несколько раз", - добавил Зеленский.

Кто может остановить Путина

Президент убежден, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин располагают реальными рычагами для прекращения боевых действий, если стремятся к миру, а не к политическим играм. Ключом к этому он называет экономические решения.

"Если они хотят реально положить конец войне, а не играть в игры, - они могут", - отметил Зеленский.

Ответственность за это глава государства возложил на крупнейшие государства мира.

"Стабильность в мире зависит от таких крупных игроков и их влияния. Если они не останавливают Путина, им это неинтересно", - резюмировал Зеленский.

Хроника заявлений Трампа / Инфографика: Главред

Может ли встреча Трампа, Си и Путина положить конец войне в Украине

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью "Главреду" отметил, что Пекин сознательно избегает предметного разговора о войне.

"Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения. Он постоянно заявляет, что является сторонником мира, что нужно идти по пути деэскалации", - подчеркнул специалист.

В то же время, по его оценке, за мирными декларациями Пекина нет готовности брать на себя ответственность.

"Но это пустая риторика. Китай прекрасно понимает: вмешиваться в эту историю, брать на себя ответственность и что-то от кого-то требовать - для него ошибочная стратегия. Он не хочет в это ввязываться", - пояснил Розумный.

Сам формат встречи трех лидеров, по мнению эксперта, не изменит ситуацию ни в отношении Украины, ни в отношении других мировых вопросов.

"Сам трехсторонний формат ничего к этой истории не добавляет. Точно так же он не добавляет ничего принципиально нового к другим вопросам", - подытожил эксперт.

Встреча Трампа, Си и Путина - новости по теме

Как сообщал Главред, на ужине лидеров АТЭС в Шэньчжэне Путина посадили отдельно от Трампа и Си Цзиньпина. Видео, на котором Путина отсадили от лидеров США и Китая, распространили в сети. Си и Трамп пришли на мероприятие вместе.

Российский диктатор привез в Китай военного с ядерной чемоданчиком. Кадры, на которых Путина сопровождает ядерная чемоданчик, появились накануне трехсторонней встречи. Встреча трех лидеров запланирована на 19 ноября.

Тем временем в Вашингтоне ищут компромисс с Кремлем. По данным Kyiv Independent, посланцы Трампа предлагают Путину соглашение, которое он сможет назвать победой. Команда президента США предупредила Москву, что нынешний раунд переговоров может стать последней реальной возможностью договориться до изменения политического баланса в Вашингтоне.

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