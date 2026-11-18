Россия не откажется от максималистских требований, а Пекин уклоняется от любой ответственности за урегулирование.

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Чего ожидать от встречи Трампа с Путиным и Си / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, Википедия

Главное из заявления эксперта:

Китай уклоняется от ответственности за урегулирование войны

Россия не откажется от максималистских требований

Трехсторонний формат не принесёт прорывов ни в одном вопросе

Трехсторонний формат с участием Дональда Трампа, диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина не приблизит окончание войны в Украине. Кремль будет придерживаться жесткой позиции, а Пекин сознательно избегает роли активного участника урегулирования. Об этом заявил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду.

По его мнению, Пекин занимает в украинском вопросе выжидательную позицию и ограничивается общими формулировками, которые никого ни к чему не обязывают.

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"Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения. Он постоянно заявляет, что является сторонником мира, что нужно идти по пути деэскалации. При этом делает определенный реверанс в сторону России, говоря о предпосылках нынешней кризисной ситуации, которые также якобы нужно учитывать", - отметил эксперт.

Впрочем, за такими заявлениями, как убежден Розумный, не стоят реальные намерения. Китайское руководство взвешивает возможные потери от более глубокого вовлечения.

"Но это пустая риторика. Китай прекрасно понимает: вмешиваться в эту историю, брать на себя ответственность и что-то от кого-то требовать - для него ошибочная стратегия. Он не хочет в это ввязываться", - подчеркивает он.

Позиция Китая по поводу войны / Инфографика: Главред

Как Путин "торгуется" с Трампом

Диалог между Вашингтоном и Москвой, по словам эксперта, продолжается уже давно, и его логика вполне понятна.

"Путин и Трамп ведут переговоры с самого прихода Трампа к власти. Кульминацией стал Анкоридж: там вроде бы договорились, но оказалось, что не совсем", - говорит Розумный.

После саммита на Аляске процесс, по оценке политолога, оказался в подвешенном состоянии. Ключевым препятствием остается территориальный вопрос.

"Украина не хочет уходить из Донбасса, а Трамп якобы пообещал оказать давление - и снова пытается это сделать. От того, что Трамп и Путин встретятся, а рядом будет Си Цзиньпин, ситуация кардинально не изменится", - убежден эксперт.

Позиция Кремля, по его мнению, остается неизменной, а каждый отказ Киева лишь провоцирует новые, еще более жесткие требования.

"Россия не откажется от своих максималистских требований. Теоретически она может выдвигать и условно минималистские требования - например, требовать выхода Украины из Донбасса. Но поскольку Украина не соглашается, Россия снова повышает ставки и заявляет, что не отдаст "ни пяди родной земли"", - предупреждает Розумный.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Когда РФ не сможет продолжать боевые действия

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что Украина может лишить Россию возможности вести боевые действия, если уничтожит ключевые мощности по производству дизельного топлива.

По его словам, это также нанесет удар по российской экономике и ограничит возможности Кремля проводить мобилизацию.

"Дизельного топлива не будет ни для армии, ни для функционирования российской экономики. А если экономика не будет работать, не будет денег на ведение войны. А если война прекратится, начнется дезинтеграция России", - подчеркнул он.

Встреча Трампа, Путина и Си - что известно

Как сообщал Главред, 19 ноября 2026 года президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин должны провести первую совместную трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. Официально переговоры должны положить начало диалогу о ядерном разоружении, однако Трамп уже подтвердил намерение поднять вопрос о войне в Украине.

Прибытие российского диктатора Владимира Путина в Китай на саммит АТЭС сопровождалось заметной разницей в протоколе встреч: российского диктатора у самолета не встретил Си Цзиньпин, тогда как американского президента Дональда Трампа китайский лидер лично ждал у трапа.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп пришли на торжественный ужин саммита АТЭС в Шэньчжэне вместе. В то же время главу страны-агрессора РФ Владимира Путина усадили за отдельный стол.

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