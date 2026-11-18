Самую тёплую погоду синоптики прогнозируют на юге страны.

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Прогноз погоды в Украине на 19 ноября / фото: УНИАН

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Какая будет погода в Украине в четверг

Где температура поднимется до +16 градусов

Погода в Украине в четверг, 19 ноября, будет облачной с прояснениями. В частности, дожди различной интенсивности будут вызваны атмосферными фронтами, которые будут перемещаться в восточном направлении. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, ночью в Украине, днем на Левобережье и в Закарпатье ожидаются умеренные, на востоке и юго-востоке страны местами значительные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

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Ветер прогнозируется преимущественно западный, 7–12 м/с, в западных областях местами порывы могут достигать 15–20 м/с.

"Давление будет колебаться, влажность воздуха останется высокой. Ветер будет преобладать с запада, однако будет нести теплый воздух, как обычно, самую теплую погоду прогнозируем на юге страны", - говорится в сообщении.

Так, температура воздуха ночью составит +2…+8 градусов, днем +8…+13 градусов; на юге страны ночью +7…+12 градусов, днем +11…+16 градусов.

В то же время в Карпатах ночью ожидаются умеренные дожди и мокрый снег, днём - небольшой дождь. Температура ночью около 0 градусов, днём +2…+7 градусов.

Погода в Украине 19 ноября / фото: meteoprog

Какая будет погода в Киеве

В Киеве и области в четверг погода также будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, а днем составит +8…+13 градусов.

В Киеве ночью прогнозируется +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее синоптики говорили, что погода в Украине в среду, 18 ноября, будет переменчивой. В некоторых областях прогнозируются сильные порывы ветра и снег.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что до 22 ноября температура воздуха будет значительно выше нормы, особенно в южных, центральных и восточных областях Украины, и скорее будет соответствовать середине октября.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что погода в Украине этой зимой ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков.

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