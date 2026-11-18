По данным разведки, новый аппарат сможет нести большую боевую часть, а самым эффективным оружием против него депутат назвал ПВО.

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Скорость до 1000 км/ч - какой дрон испытывает Россия и чем его сбивать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

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Россия испытывает реактивный дрон Герань-6 со скоростью до 1000 км/ч

Перехватчикам сложно догнать такие цели, говорит Вениславский

Главным оружием против них депутат считает ракеты ПВО

Страна-агрессор Россия проводит опытные испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно большую боевую часть. Из-за такой скорости дронам-перехватчикам сложно эффективно уничтожать подобные аппараты, поэтому главная ставка в борьбе с ними - на ракеты ПВО.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, данные о "Герани-6" получила украинская разведка.

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Депутат отметил, что средства воздушного нападения, которые сейчас применяют оккупанты, в частности "Герань-5" и "Герань-6", уже не похожи на беспилотники начала войны и по сути являются крылатыми ракетами. Сегодня Россия максимально наращивает использование таких аппаратов.

Почему реактивные Шахеды сложно сбивать?

Реактивные Шахеды и другие реактивные беспилотники летают со скоростью от 500 до 1000 км/ч - как крылатые ракеты. Если аппарат летит со скоростью около 800 км/ч, перехватчик должен двигаться как минимум так же быстро, поэтому эффективное кинетическое уничтожение таких целей чрезвычайно сложно.

Самыми эффективными средствами против реактивных целей Вениславский назвал ракетные технологии:

наземные системы ПВО с ракетами "земля - воздух";

самолеты, сбивающие реактивные Шахеды ракетами "воздух - воздух";

дроны-перехватчики - с хорошими результатами, но пока не массово.

По словам депутата, перехватчики пока не применяют массово, потому что это очень сложная технологическая задача. Однако украинские производители постоянно демонстрируют и испытывают новые модели, и Вениславский предполагает, что они существенно улучшат динамику уничтожения воздушных целей.

Что известно о "Герани-6"?

По данным украинской разведки, на которые ссылается Вениславский, Россия проводит опытные испытания "Герани-6". Аппарат сможет развивать скорость до 1000 км/ч и нести достаточно большую боевую часть.

Депутат считает, что это подчеркивает важность усиления украинской ПВО, развития ракет "земля - воздух" и "воздух - воздух", а также привлечения партнеров, чтобы увеличить количество таких ракет.

"Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул Вениславский.

Соучредитель Contra-Drone Тимофей Юрков в подкасте РБК-Украина рассказывал, что сейчас почти все реактивные Шахеды сбивает авиация или подавляет РЭБ. По его мнению, при скорости 650-700 км/ч и выше перехватчики будут менее эффективными, хотя против нереактивных дронов они остаются актуальными.

Способна ли ПВО остановить реактивные Шахеды?

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в интервью Главреду обратил внимание, что у России появились новые инструменты для ударов по Украине.

"Появились новые возможности, в частности реактивные ударные дроны", - отметил эксперт.

Говоря о помощи партнеров, Гончар подчеркнул, что одного финансирования для защиты неба недостаточно - нужны конкретные средства поражения.

"Деньги - это хорошо, но ассигнациями ракеты и дроны не собьешь", - пояснил он.

Советник президента Сергей Бескрестнов (Флэш) в комментарии Цензор.НЕТ рассказал, что скорость 1000 км/ч уже фиксировали у Герани-5 во время маневрирования. Из-за этого Украине пришлось пересматривать требования к перехватчикам.

"И нам нужно было делать заново перехватчики, которые будут летать со скоростью 500, 600, 700 км/ч", - сказал Бескрестнов.

Шахеды - новости

Как сообщал Главред, Россия модернизировала "Герань-5". По данным ГУР, модернизированная Герань-5 в маневре разгоняется до 1000 км/ч, а ее крейсерская скорость превышает 450 км/ч. Дальность дрона составляет 1000 км, а боевая часть весит 90 кг.

Советник президента Сергей Бескрестнов предупредил о новой тактике врага. По его словам, Шахеды атакуют бесшумно, отключая реактивный двигатель перед ударом. Дроны также заходят на сверхмалых высотах, чтобы их не видели радары.

Россия также наращивает инфраструктуру для запуска беспилотников. Оккупанты планируют увеличить количество дронопортов с 8 до 20, один из новых - в Миллерово Ростовской области. Для запуска Гераней-4 и Гераней-5 там представили направляющую длиной около 85 м.

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