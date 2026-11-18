За лаем, который кажется беспричинным, могут скрываться ухудшение слуха, дезориентация, тревога или заболевание, которое ещё не выявили.

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Что означает непрекращающийся лай летней собаки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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Почему пожилые собаки лают без видимой причины

Какие симптомы указывают на собачью деменцию

Как облегчить жизнь пожилой собаке

Когда собака пожилого возраста долго лает без видимого повода, это часто сигнал о проблемах со здоровьем: скрытой боли, ухудшении органов чувств или возрастных когнитивных расстройствах. На это обратил внимание бихевиорист Яцек Галушка, сообщает TVN24.

По словам специалиста, в старости поведение животного редко определяется одной причиной. Обычно действуют несколько факторов одновременно.

"У пожилой собаки разные проблемы могут накладываться друг на друга. Животное может хуже слышать, терять ориентацию в окружающей обстановке, не знать, где находятся домочадцы, ни чего ожидать в следующий момент. Лай бывает тогда попыткой наладить контакт", - отмечает Галушка.

В качестве примера эксперт приводит 16-летнего лабрадора Тофика. Пес болен раком, у него дегенеративные изменения суставов, он с трудом передвигается и почти всё время лежит на диване. Семья постоянно ухаживает за ним, но собака всё равно значительную часть дня упорно лает. Присутствие людей рядом и поглаживания помогают не всегда.

Бихевиорист предполагает, что в этом случае ухудшение слуха сочетается с дезориентацией и тревогой. Собака, которая не слышит голосов хозяев, может не понимать, одна ли она, даже когда кто-то рядом. Однако сначала нужно проверить другую причину.

"Первое, что следует исключить, - это появление боли, о которой мы не знаем", - подчеркивает Галушка.

Если симптомы заметно усиливаются, ветеринар должен оценить состояние животного и то, насколько хорошо действует обезболивающее. Врач также может назначить добавки, поддерживающие организм пожилой собаки, или противотревожные препараты.

Шесть групп симптомов собачьей деменции

У пожилых собак могут развиваться когнитивные расстройства, схожие с деменцией у людей. Чтобы их распознать, ветеринары используют, в частности, модель DISHAA, которая делит симптомы на шесть групп.

Первая группа - дезориентация. Животное теряется в собственном доме, замирает в углу или долго смотрит в одну точку. Вторая - изменения в отношениях с хозяевами: собака избегает контакта или, наоборот, из-за нарастающей тревоги ищет его значительно чаще.

Далее следуют нарушения сна и бодрствования, когда собака спит днем и бродит ночью, а также привычка справлять нужду в доме, которой раньше не было. Насторожить должны и изменения в активности: бесцельное хождение, повторяющиеся действия, потеря интереса к окружающему миру и все усиливающееся беспокойство.

В то же время Галушка предупреждает, что такие проявления не обязательно означают деменцию. Они могут быть связаны с болью, проблемами со зрением или слухом, нарушениями обмена веществ (например, диабетом) или неврологическими заболеваниями, в частности опухолями. Поэтому другие причины изменений в поведении должен исключить ветеринар.

Рутина и игры с обонянием: как помочь пожилой собаке

Собаке с когнитивными нарушениями прежде всего нужна предсказуемая и безопасная среда. Эксперт советует без необходимости не переставлять мебель и не переносить миски и лежак. Места, где животное может застрять, следует оградить, на скользкий пол постелить противоскользящие коврики, а на ночь оставлять мягкий свет. Больше всего это нужно собакам, которые в темноте блуждают по квартире, теряют ориентацию и нервничают.

Не менее важен постоянный график кормления, прогулок и отдыха. Пожилые собаки очень привязываются к таким ритуалам, поэтому их может выбить из колеи даже переход на зимнее время.

"Шестнадцатилетний пес не переставит себе так легко часы", - отмечает Галушка.

По мнению бихевиориста, владельцы чаще всего недооценивают умственную активность. Как кроссворды помогают людям сохранять ясность мысли, так и правильно подобранные занятия могут замедлить угасание когнитивных функций у собак.

Сложные трюки или изнурительные тренировки для этого не нужны. Галушка рекомендует короткие сессии с повторением хорошо знакомых команд, спокойное изучение территории и простые обонятельные игры, например поиск лакомств, рассыпанных на доступной поверхности. Также можно использовать коврики для облизывания и мягкие игрушки с едой внутри.

Нагрузку нужно подбирать с учетом физических и умственных возможностей собаки. Специалист предупреждает: нельзя требовать безупречного выполнения команд, давить на животное или затягивать занятия, а спокойное общение с хозяином имеет не меньшее значение, чем сама активность.

Пожилая собака, которая лает, не спит по ночам или справляет нужду в доме, не становится злой или непослушной. Так она может сигнализировать о болезни, растерянности или дискомфорте.

Смотрите видео о других причинах, по которым собаки могут постоянно лаять:

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