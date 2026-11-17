Отключения электроэнергии 18 ноября будут происходить по почасовым графикам: для потребителей предусмотрено от 1 до 3 очередей.

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В "Укрэнерго" предупредили об отключении света завтра, 18 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

18 ноября отключения будут действовать круглосуточно

Света может не быть от 4 до 12 часов

18 ноября в некоторых областях Украины круглосуточно будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В зависимости от количества очередей потребители могут оставаться без света от 4 до 12 часов в сутки. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей. Для предприятий будут применяться графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей - почасовые графики от 1 до 3 очередей.

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Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

Причиной введения ограничений стали последствия российских атак на энергосистему.

"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.

Актуальные графики отключений "Укрэнерго" рекомендует проверять на официальных страницах операторов систем распределения.

Каким городам грозят самые длительные отключения

Небольшие украинские города во время сильных морозов могут оставаться без электроэнергии до трёх суток в случае российского удара по местной подстанции. В Киеве при таком сценарии возможны графики отключений: 12 часов со светом и 12 часов без него. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина.

По прогнозу эксперта, ситуация за пределами столицы будет существенно отличаться в зависимости от состояния местной энергетической инфраструктуры. В отдельных населенных пунктах ограничений может вообще не быть, тогда как другие могут надолго лишиться электроснабжения.

"Где-то может быть вообще без ограничений, где-то из-за атаки может быть три дня без электричества", - подчеркнул Харченко.

Особенно уязвимы небольшие населенные пункты, которые зависят от одного объекта энергетической инфраструктуры. Если он получит повреждения, альтернативных путей подачи электроэнергии может не остаться.

В таком случае обычного ремонта будет недостаточно. Поврежденные элементы придется полностью заменять: сначала доставить альтернативное оборудование, а затем установить его. Именно эти работы могут затянуть восстановление электроснабжения на несколько дней.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в НЭК "Укрэнерго" заявили о новых массированных атаках российских войск на энергетическую инфраструктуру, в результате чего значительное количество потребителей осталось без электроснабжения сразу в девяти регионах страны. Отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях, где в настоящее время продолжаются восстановительные работы, а в отдельных регионах применяются аварийные отключения и графики ограничения мощности.

Начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко уточнил последствия ночной вражеской атаки на Буковину, в ходе которой Россия применила два ударных беспилотника. По данным местных властей, один из дронов повредил энергетическую подстанцию, в результате чего часть Черновцов осталась без электричества. Пострадавших среди мирного населения не было, однако в городе временно приостановили движение электротранспорта, заменив троллейбусы дополнительными автобусными маршрутами.

Ранее эксперт по энергетической безопасности Руслан Олейник заявил, что бетонные защитные укрытия для трансформаторов в Киевской области вполне реально возвести до Нового года при условии оперативного решения финансовых вопросов. Он подчеркнул, что в случае своевременного дофинансирования строители успеют оборудовать защиту примерно для 80% ключевых подстанций региона, оценив общую стоимость этих укрепительных работ в Киевской области примерно в 2,4 миллиарда гривен.

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