Эта же настройка спасает батарею без связи, бережет от счетов за роуминг и улучшает ваш сон.

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Как быстрее зарядить телефон: зачем перед подключением к розетке включать режим полета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как режим полета ускоряет зарядку смартфона

Почему без сигнала батарея разряжается за несколько часов

Как избежать больших счетов за роуминг

Включенный режим полета ускоряет зарядку смартфона и экономит заряд батареи, когда уровень заряда падает до критических нескольких процентов. Эта функция отключает модули мобильной сети и Wi-Fi, которые постоянно потребляют энергию, поэтому телефон не тратит её на поддержание связи, сообщает Kobieta Interia.

Главред рассказывает, когда эта функция пригодится: от поездок за границу до спокойного вечера без уведомлений.

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Как режим полета помогает быстрее зарядить телефон

Самое практичное преимущество этой функции - мгновенное сокращение энергопотребления. Когда уровень заряда упал до нескольких или нескольких десятков процентов, а рядом нет розетки, включение режима отключает модули мобильной сети и Wi-Fi.

Эти модули постоянно потребляют энергию, даже если пользователь не открывает сайты и не просматривает ленты. Разница ощутима и тогда, когда нужно быстро зарядить устройство: смартфону не нужно поддерживать связь с сетью, поэтому он не тратит энергию на текущую коммуникацию, а батарея заряжается значительно быстрее.

Почему смартфон быстро разряжается без связи

Поездка на поезде или в машине, поход в горы или прогулка по лесу - настоящий экзамен на выносливость для любого телефона. Это касается всех мест, где нет покрытия.

Когда устройство теряет сигнал, его антенна начинает работать на полную мощность и непрерывно ищет ближайший передатчик. В таком состоянии исправная батарея может разрядиться всего за несколько часов. Режим "в самолёте" в местах со слабым покрытием останавливает этот энергоемкий процесс.

Как избежать больших счетов за роуминг

Путешествия за пределы Европейской экономической зоны сопряжены с риском неприятных сюрпризов в виде высокого счета за телефонную связь. Современные смартфоны постоянно синхронизируют данные в фоновом режиме, загружают обновления приложений и получают электронную почту, а во время поездки это может обойтись дорого.

Если включить режим полета еще до пересечения границы, передача данных будет полностью заблокирована. Это защищает от случайных списаний и от превышения лимита, приобретенного для поездки.

В этом режиме можно вручную подключиться к Wi-Fi, поэтому в отеле или арендованном жилье интернет остаётся доступным.

Смотрите видео о том, как работает режим "в самолете":

Как быстро восстановить мобильный интернет и связь

Бывает, что, несмотря на полную шкалу сигнала, страницы открываются черепашьими темпами, а голосовые звонки обрываются или вообще не проходят. Причиной часто становятся сбои в соединении с сетью.

Вместо перезагрузки всего телефона достаточно включить режим полета на несколько секунд, а затем выключить его. Такой прием заставляет устройство заново искать самый сильный и стабильный сигнал поблизости. В большинстве случаев это сразу восстанавливает полную работоспособность.

Зачем включать режим "в самолёте" на ночь

Включенный вечером режим - одна из самых простых привычек, улучшающих гигиену сна и общее самочувствие. Уведомления стихают, вибрации нет, новые сообщения не поступают, поэтому перед сном рука не тянется к телефону автоматически, а ночью не приходится просыпаться от вспышки экрана.

Полезно включать эту функцию и во время работы, требующей глубокой концентрации, учебы или встреч с близкими. Смартфон перестает отвлекать, а будильник, часы, камера и блокнот остаются доступными.

Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Другие полезные советы для смартфона

Напомним, как ранее сообщал Главред, белый уксус не подходит для чистки экрана из-за разрушения защитных слоев. Распыление жидкости на корпус может привести к попаданию влаги в динамики и порты.

Марк Любчик в TikTok посоветовал, как правильно мыть зарядный кабель. Автор отметил, что это допустимо для кабелей Apple при условии соблюдения осторожности. Он рекомендовал использовать пятновыводитель и оставлять кабель сохнуть около 3–4 часов, чтобы влага испарилась.

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