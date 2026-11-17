Национальный банк Украины пересмотрел официальный курс валют.

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Курс валют в Украине на 18 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой курс валют установил НБУ на 18 ноября

Насколько подешевели доллар и евро

Как изменился курс польского злотого

В среду, 18 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим рабочим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на среду установлен на уровне 45,34 грн/долл. Во вторник, 17 ноября, американская валюта стоила 45,39 грн. За это время доллар подешевел примерно на 5 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Курс евро на 18 ноября составляет 49,86 грн за евро. Накануне европейская валюта стоила 49,99 грн. Таким образом, евро подешевел примерно на 13 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на среду составляет 11,32 грн за злотый. Во вторник польская валюта стоила 11,35 грн. Таким образом, злотый подешевел примерно на 3 копейки.

Каким будет курс доллара и евро 16–22 ноября

В период с 16 по 22 ноября курс доллара в Украине прогнозируют на уровне 45–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. По словам директора департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тараса Лесового, валютный рынок будет оставаться относительно стабильным, а резких колебаний не ожидается.

Ежедневные изменения курса составят до 5–15 копеек на межбанке и 10–20 копеек в банках. На ситуацию будут влиять военные риски, спрос на валюту, инфляция и международная финансовая помощь.

Банкир советует украинцам не поддаваться панике и не покупать валюту в спешке. Национальный банк располагает достаточными инструментами, чтобы сдерживать чрезмерные колебания курса.

"Высокая цена провоцирует новый спрос, а усиление спроса используется для очередного повышения цены. И именно граждане, стремившиеся уберечь сбережения, рискуют понести наибольшие финансовые потери", - пояснил Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины объявил о предложении изъятия из обращения монеты номиналом 10 копеек. Полностью изъять монеты из наличного обращения предлагают с 1 февраля 2027 года.

Национальный банк Украины сообщил, что официальный курс доллара на 17 ноября составлял 45,39 гривны за доллар. Данные регулятора показали, что доллар и евро подешевели по сравнению с предыдущим днем.

Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов отметил, что до конца 2026 года основные курсовые колебания доллара на межбанковском рынке ожидаются в пределах 45–46 грн. По его словам, среди названных им факторов были повышенный спрос импортеров топлива, сезонный рост бюджетных расходов и ухудшение инфляционного прогноза.

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