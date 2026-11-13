НБУ планирует вывести из обращения 10 копеек: что изменится для украинцев

По проекту регулятора, бизнес перестанет брать мелочь уже с 1 февраля 2027 года, а гражданам дадут три года на бесплатный обмен.

https://glavred.info/economics/monety-po-10-kopeek-hotyat-izyat-kak-budut-okruglyat-cheki-i-gde-ih-obmenyat-10811978.html Ссылка скопирована

НБУ готовится к выводу монеты из обращения / коллаж: Главред, фото: ТСН, НБУ

Коротко:

С 1 февраля 2027 года 10 копеек могут перестать принимать

На бесплатный обмен монет дадут три года

Сумму наличного чека будут округлять до 50 копеек

Национальный банк Украины предлагает с 1 февраля 2027 года полностью изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. После этого ими нельзя будет расплачиваться за товары и услуги, а на обмен гражданам дадут три года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 22 ноября включительно.

видео дня

Окончательного решения об изъятии монет пока нет. Как уточняет РБК-Украина, комиссию за обмен взимать не будут.

Напомним, с 1 октября 2025 года НБУ приступил к постепенному изъятию 10-копеечных монет: регулятор прекратил их чеканку, а банки - выдачу из касс.

Где и до какого срока обменять 10 копеек?

Гражданам предлагают три года на бесплатный обмен 10-копеечных монет на деньги других номиналов. Обменивать можно будет суммы, кратные 50 копейкам.

до 31 января 2028 года монеты будут принимать все банки Украины;

с 1 февраля 2028 года по 31 января 2030 года - подразделения НБУ и четыре уполномоченных банка, среди которых Ощадбанк, ПУМБ и Райффайзен Банк.

Предприятия и ФЛП должны прекратить принимать такие монеты с 1 февраля 2027 года. Их остатки нужно будет сдать в банки для зачисления на счета до 16 февраля.

Как будут округлять сумму чека?

После изъятия монет общую сумму наличного чека предлагается округлять до ближайших 50 копеек по таким правилам:

1-24 копейки - в сторону уменьшения до целой гривни;

25-49 копеек - в сторону увеличения до 50 копеек;

51-74 копейки - в сторону уменьшения до 50 копеек;

75-99 копеек - в сторону увеличения до следующей целой гривни.

Округлять будут общую сумму чека, а не цену каждого товара. На безналичные расчеты это правило не распространяется.

Почему Украина отказывается от копеек?

Глава Национального банка Андрей Пышный в интервью РБК-Украина называл отказ от копейки вопросом деколонизации. По его мнению, эта монета - наследие страны-агрессора РФ, а денежная реформа 1996 года до конца так и не завершена.

"Для меня это вопрос декоммунизации, деколонизации, это возвращение к своим источникам, к собственным историческим ценностям. Чем больше я этим занимаюсь и об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что у нас есть основание говорить, что денежная реформа 1996 года окончательно не завершена. Потому что эта кучка мусора, которую оставила здесь Москва, объединяет нас с ней, Минском и Тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки, как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно", - подчеркнул Пышный.

При этом решение о переходе с копеек на шаги, по словам главы НБУ, зависит от парламента и политической воли. Сам переход не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Копейки в Украине - новости

Как сообщал Главред, с 1 октября 2025 года монеты номиналом 10 копеек начали выводить из наличного обращения. С этого момента сумма покупки при оплате наличными округляется по специальным правилам. Цифровые платежи картой или онлайн остались точными до копейки.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный рассказывал о планах на мелкую разменную монету. По его словам, копейку не будут изымать принудительно, а следующий тираж НБУ надеялся выпустить уже в шагах. Копейки и шаги, по замыслу регулятора, должны быть равноправными платежными средствами.

Название новой разменной монеты связано с историей украинских денег. Пышный в интервью Reuters заявил, что Украина может заменить копейки на шаги, чтобы избавиться от символа прежнего господства Москвы. Термин "шаг" употреблялся как денежная единица еще в XVI-XVII веках.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред