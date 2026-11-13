ВСУ массированно ударили ракетами "Нептун" по РФ: что известно о последствиях атаки

Под ударом оказался весь цикл: от выпуска ударных дронов до их хранения и ремонта для фронта.

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Массированный удар ракетами Нептун по России – что известно о последствиях атаки / Коллаж: Главред, фото: ВМСУ, скриншот из видео

Ключевые факты:

"Нептуны" нанесли удар по трем объектам беспилотной авиации в Ростове-на-Дону

Под ударом оказались производство, склад и сервис ударных дронов РФ

Среди целей - сервис производителя FPV-дронов "Велес"

Украинские военные нанесли ракетный удар ракетами "Нептун" по трем объектам российской инфраструктуры беспилотников в Ростове-на-Дону. В ночь на 13 ноября под удар попали предприятие по производству ударных БПЛА, место их хранения и сервисный центр. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Под удары попали производство ударных БПЛА тактического уровня ООО "Ионос" и место хранения беспилотников этого же предприятия. Еще одной целью стал сервисный центр БПЛА ООО "Аэро-Хит", где, по данным Генштаба, армия РФ ремонтирует и обслуживает дроны для фронта.

видео дня

"Аэро-Хит" - российский производитель ударных и разведывательных FPV-дронов "Велес". Производство компании расположено в Хабаровске, а в Ростове-на-Дону работает её сервисный центр.

В Генштабе пояснили, что "Нептуны" одновременно нанесли удар по производству, складу и ремонту беспилотников, то есть по всей цепочке их поставки на фронт. Это, по оценке военных, скажется на количестве российских атак.

"Часть дронов не будет изготовлена, часть сгорела на складе, а поврежденные беспилотники ещё долго не вернутся на фронт. Меньше российских дронов - меньше атак на наших воинов и мирных жителей", - подчеркнули в Генштабе.

Военные также напомнили, что Силы обороны, реализуя право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, и в дальнейшем системно наносят удары по военно-экономическому потенциалу противника. Цель - заставить РФ прекратить вооружённую агрессию против Украины.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Изменят ли удары вглубь России ход войны

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду отметил, что на российский террор Украина должна отвечать ударами по территории врага.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России", - подчеркнул он.

Говоря о развитии дальнобойных возможностей, комбат обратил внимание на темпы, с которыми Силы обороны наращивают дальность ударов.

"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели превосходят рекорды по дальности", - пояснил "Лука".

По его прогнозу, впоследствии к беспилотникам присоединятся и украинские ракеты, что позволит наносить комбинированные удары.

"Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем нанести россиянам комбинированные ответные удары", - отметил военный.

В то же время он подчеркнул принципиальное различие между целями сторон.

"Причем, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы наносим удары по объектам инфраструктуры и выводим из строя логистику", - подытожил комбат.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Как сообщал Главред, "Нептуны" уже наносили удары по российским оборонным предприятиям в начале ноября. В ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые комплексы ВМС ВСУ, поразили завод "Протон-Электротекс" в Орле, который выпускает компоненты для "Искандеров". Продукция предприятия используется, в частности, в ракетах "Искандер-М" и зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1".

Силы обороны также систематически наносят удары по российской инфраструктуре беспилотников. 8 ноября Генштаб сообщил, что за сутки были поражены четыре пункта управления беспилотниками, в частности подразделение "Рубикона" во временно оккупированном Бердянске. В Генштабе тогда подчеркнули, что каждый выведенный из строя пункт управления означает меньше российских дронов над украинскими позициями.

Под удары попадает и военно-морская инфраструктура страны-агрессора. В ночь на 11 ноября СБУ во время атаки на порт Усть-Луга поразила малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта "Буян-М". Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

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