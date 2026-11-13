Украинцам могут разрешить не платить за коммуналку: в Кабмине назвали условие

Главное из заявления Корецкого:
- В Украине работают 87% предприятий теплоснабжения
- Часть котельных не запустили из-за угрозы атак
- Правительство допускает неначисление платы за неполученное тепло
В Украине уже заработали 87% предприятий теплоснабжения, и они подают тепло в дома граждан. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству.
По его словам, задержка с запуском отопления в отдельных населенных пунктах может быть сознательным решением, принятым для защиты инфраструктуры от атак. На части объектов еще не завершены ремонтные работы.
Премьер заверил, что со временем тепло в батареях появится у всех украинцев.
Кому могут не начислять коммунальные услуги
В то же время правительство держит в резерве и другой сценарий. Он касается общин, где после ударов люди фактически останутся без услуг, за которые должны были бы платить. В таком случае жителям могут не выставлять счета за то, чего они не получили.
"Что касается неначисления стоимости (за коммунальные услуги, которые не предоставляются, - ред.). Это один из альтернативных запасных вариантов, если действительно будут разрушения, если мы не сможем быстро восстановить. Поэтому будем прибегать и к, возможно, таким мерам", - сказал Корецкий.
Какие города могут остаться без отопления зимой
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что удары страны-агрессора России по котельным могут оставить без тепла целые районы небольших украинских городов, где отопление держится на одном источнике без какого-либо резерва.
По его словам, Киев имеет больше возможностей сохранить теплоснабжение даже в случае повреждения отдельных объектов.
"Киев, как ни печально это говорить, готов лучше, чем многие другие города. Это большой город, поэтому повреждение какого-либо отдельного объекта не означает остановку всей системы. Даже если после поражения тепловых источников сотни домов в Киеве будут иметь ограниченный доступ к теплу - а это возможный сценарий, - у города есть много инструментов, чтобы смягчить ситуацию", - подчеркнул он.
Коммунальные платежи - последние новости
Как сообщал Главред, энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорил, что риск пересмотра коммунальных тарифов в Украине после отмены военных ограничений действительно существует, однако говорить о неизбежном резком скачке пока преждевременно.
Правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта 2027 года, то есть фактически до конца отопительного сезона. Такое решение было принято в связи с действующим мораторием на повышение тарифов, введенным парламентом на время военного положения, а также с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране.
Жители Закарпатья, проживающие в квартирах и домах с электроотоплением, имеют право платить за свет в три раза меньше - 1,32 вместо 4,32 грн/кВт·ч. Льготный тариф будет действовать с 1 октября и вплоть до 30 апреля 2027 года, но только на первые 2000 кВт·ч.
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