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Как быстро высушить одежду после стирки: хитрый трюк с простыней

Мария Николишин
12 ноября 2026, 22:18
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Перегруженная сушилка не экономит время, а лишь замедляет процесс сушки.
Как быстро высушить одежду после стирки: хитрый трюк с простыней
Как ускорить сушку одежды дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как быстрее высушить белье в квартире
  • Как сэкономить место на сушилке

Осенью и зимой одежда после стирки сохнет значительно дольше, чем в теплое время года. Иногда этот процесс может занимать несколько дней, что создает определенные неудобства.

Главред решил разобраться, как развесить одежду, чтобы она сохла быстрее.

видео дня

Почему нужно накрывать сушилку простыней

Влажную одежду в помещении можно высушить быстрее без дополнительных затрат. Для этого достаточно по-другому развесить вещи на сушилке, а в отдельных случаях накрыть её простыней, пишет Good Housekeeping.

Наименее очевидный совет касается ткани, накрывающей сушилку. Накинутая сверху простыня превращает конструкцию в своеобразное укрытие, где дольше задерживается тепло. Впрочем, без соблюдения нескольких условий этот прием только навредит.

"Во-первых, рядом должен быть источник тепла; иначе простыня просто перекроет вентиляцию, и вы получите обратный эффект", - предупреждают эксперты.

Для прогрева комнаты подойдет переносной обогреватель, установленный не менее чем в двух метрах от сушилки, или модель со встроенным подогревом.

Полностью закрывать конструкцию нельзя: у пола следует оставить доступ воздуха, чтобы влаге было куда выходить. При этом помещение нужно регулярно проветривать, а если жалко терять тепло, можно воспользоваться осушителем воздуха.

Как вешалки и прищепки освобождают место

Рубашки, майки и футболки следует размещать не на перекладинах, а на плечиках, зацепив их за край каркаса или специальный крючок. Главное, чтобы вещи не соприкасались друг с другом.

"Лучше всего подходят массивные пластиковые вешалки: они расправляют одежду во время сушки и сами не впитывают влагу", - говорят специалисты.

Подобный эффект дают прищепки: джинсы, которые обычно перекидывают через три-четыре перекладины, можно подвесить на одну. Для этого нужны прочные зажимы с резиновыми вставками, которые не дают ткани скользить и не оставляют заломов, а также с пазом для фиксации на перекладине.

Как правильно сушить мокрую куртку
Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

Почему сушилку не стоит заполнять полностью

Еще одно распространенное заблуждение касается плотности развешивания.

"Может показаться, что самый эффективный способ использования сушилки - это занять каждую перекладину. Однако перегрузка только замедляет процесс высыхания. К тому же это создает условия для размножения бактерий и появления неприятного затхлого запаха", - предупреждают эксперты.

Поэтому лучше стирать небольшими порциями и, по возможности, оставлять свободные перекладины между объемными вещами. Все, что больше нижнего белья, следует развешивать как минимум на двух перекладинах, чтобы ткань лучше проветривалась.

Как правильно сушить вещи – видео:

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