Как повторно использовать винные пробки: три бытовых способа

Винную пробку можно использовать повторно, вместо того чтобы выбрасывать. Три необычных бытовых способа и объяснение, действительно ли они работают.

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Виновые пробки в быту / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как винную пробку используют против фруктовых мушек

Поможет ли он спасти подгоревшее блюдо

Зачем кладут пробку в холодильник

Обычная пробка от бутылки вина может пригодиться в быту. Её предлагают использовать для борьбы с фруктовыми мушками, спасения подгоревших блюд и даже экономии электроэнергии. Некоторые из этих хитростей действительно интересны, хотя их эффективность требует проверки. Главред расскажет подробнее.

После открытия бутылки вина пробка обычно отправляется в мусорное ведро. Однако этот небольшой предмет можно использовать повторно. Издание Planeta.pl собрало несколько необычных способов его применения, которые могут пригодиться на кухне.

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Как винная пробка поможет отпугнуть фруктовых мушек

Особенно актуальным этот трюк становится летом, когда на кухне часто появляются фруктовые мушки. Насекомых привлекают спелые плоды, оставленные на столе. Они быстро размножаются, поэтому избавиться от них бывает непросто.

По совету издания, винную пробку можно разрезать пополам и положить в корзину с фруктами. Утверждается, что она поможет снизить влажность и сделает место хранения фруктов менее привлекательным для насекомых.

Однако эффективность такого способа научно не подтверждена. Чтобы уменьшить количество мушек, стоит регулярно убирать перезрелые фрукты, мыть фруктоницу и не оставлять пищевые отходы открытыми.

Можно ли спасти подгоревшее блюдо с помощью корки

Еще один необычный способ касается приготовления пищи. Если во время варки подгорели бигос или другое блюдо, не стоит спешить его выбрасывать.

Сначала еду нужно осторожно переложить в чистую кастрюлю, не задевая пригоревшего слоя на дне. Затем внутрь предлагают положить чистую винную пробку и продолжить нагрев.

Согласно данному совету, материал пробки якобы способен впитать часть неприятного запаха гари. Однако этот метод не гарантирует устранения привкуса или запаха подгоревшей пищи. Поэтому важно не перемешивать блюдо с пригоревшими остатками и оценить его качество перед употреблением.

Видео о том, как ещё можно использовать винные пробки, можно посмотреть здесь:

Зачем класть винную пробку в холодильник

Третий способ использования связан с бытовой техникой. Авторы материала предлагают положить винную пробку в холодильник, утверждая, что она будет поглощать лишнюю влагу, способствовать равномерному распределению холодного воздуха и предотвращать образование инея.

Согласно этой версии, холодильнику якобы придется тратить меньше электроэнергии для поддержания нужной температуры. Однако надежных доказательств того, что винная пробка способна заметно снизить потребление электроэнергии или улучшить циркуляцию воздуха, нет.

Чтобы холодильник работал эффективнее, следует регулярно проверять уплотнители дверей, не ставить внутрь горячие блюда и соблюдать рекомендации производителя по уходу за прибором.

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