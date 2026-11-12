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Путинистка Надежда Бабкина заметно сдала: певица не может ходить самостоятельно

Алена Кюпели
12 ноября 2026, 08:49
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Оголтелая "патриотка" Бабкина уже не может ходить без посторонней помощи.
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина сильно сдала / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ngbabkina

Кратко:

  • Что случилось с путинсткой Бабкиной
  • Как она выглядела

Российская певица и украинофобка Надежда Бабкина появилась на траурной церемонии в Москве по случаю похорон российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

76-летняя артистка не могла ходить самостоятельно и опиралась на трость и своего сына. Об это пишут российские пропагандисты.

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Внешний вид путинистки сразу привлек внимание журналистов. Артистка держала трость, а во время ходьбы пользовалась поддержкой сопровождавшего ее сына.

Путинистка Бабкина не могла самостоятельно ходить
Путинистка Бабкина не могла самостоятельно ходить / Фото ЭГ

На вопросы о том, почему ей понадобилась дополнительная опора, Бабкина ответила коротко. По словам певицы, она упала.

"Я упала. А так все нормально", - заявила артистка журналистам.

При этом подробностями происшествия пенсионерка делиться не стала. Неизвестно, получила ли она травму и обращалась ли за медицинской помощью. Сама певица не сообщала о серьезных проблемах со здоровьем.

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О персоне: Надежда Бабкина

Надежда Бабкина - советская русская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года. Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

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