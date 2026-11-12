Привычные 21 °C — уже не норма: какая температура должна быть в каждой комнате

Эксперты пересмотрели привычные рекомендации по обеспечению тепла в доме и определили оптимальные показатели для спальни, гостиной и ванной комнаты.

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Правила отопления в квартирах - какая температура должна быть в каждой комнате / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

О чем идет речь в материале:

Какая температура должна быть в квартире зимой

Какую температуру установить на отоплении

Достаточно ли 18 градусов в квартире

Привычные 21 °C в квартире больше не считаются универсальным ориентиром для отопления. Эксперты рекомендуют здоровым взрослым устанавливать базовую температуру на уровне 18 °C, а показатели в отдельных помещениях корректировать в зависимости от их назначения и потребностей жильцов. Новые рекомендации также помогут сократить расходы на отопление. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Какие показатели следует устанавливать в разных комнатах и кому не рекомендуют понижать температуру - выяснял Главред.

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Какая температура должна быть в квартире зимой

Единого показателя, который обеспечивал бы комфорт в каждом жилище, нет. На ощущение тепла влияют характеристики дома, состояние теплоизоляции, наличие сквозняков, количество солнечного света и влажность воздуха.

Эксперты советуют отказаться от одинаковых настроек для всех помещений и учитывать индивидуальные особенности жилья и его обитателей. Для здоровых взрослых новым базовым ориентиром называют 18 °C.

Какую температуру установить в каждой комнате

Рекомендуемые показатели различаются в зависимости от назначения помещения. Особенно важно учитывать время пребывания в комнате и потребности людей, которые ею пользуются.

Для различных зон жилья специалисты определили следующие температурные ориентиры:

Гостиная: 19–20 °C, особенно если жильцы проводят там вечера.

Спальня: 17–18 °C для комфортного ночного отдыха.

Ванная комната: 20–21 °C во время использования помещения.

Кому не стоит снижать температуру до 18 °C

Общая рекомендация по поводу более низких температур подходит не всем. Для отдельных категорий жильцов поддержание более тёплой среды имеет особое значение.

Эксперты выделяют пожилых людей, младенцев и лиц с хроническими заболеваниями. Для них целесообразно устанавливать 20–21 °C и не экспериментировать со снижением температуры ради экономии.

Смотрите видео об идеальной температуре в квартире зимой:

Как снизить счета за отопление зимой

Снижение температуры даже на один градус может положительно сказаться на расходах домохозяйства. Дополнительную экономию обеспечивают правильное распределение тепла между комнатами, надлежащая вентиляция и техническое состояние отопительной системы.

Среди практических мер эксперты называют удаление воздуха из радиаторов, проверку герметичности окон и дверей, а также контроль вентиляции. При правильном подходе такие изменения могут сократить расходы на отопление на несколько десятков процентов.

Для настройки отопления специалисты рекомендуют начать с главного термостата на отметке 18 °C. В дальнейшем температуру следует менять постепенно, с шагом в 0,5 °C, наблюдая за реакцией домочадцев и их тепловым комфортом.

Почему батарея горячая, а в комнате холодно / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты описали метод временного утепления окон с помощью упаковочной пленки как бюджетную меру для уменьшения теплопотерь. Они объяснили, что пузырчатая пленка имеет воздушные прослойки, которые замедляют теплообмен между стеклом и помещением.

Специалисты по домашнему хозяйству посоветовали применять дополнительное интенсивное отжимание после стирки для ускорения сушки белья в холодное время года. По их словам, дополнительное интенсивное отжимание продолжительностью около 10–15 минут эффективно удаляет влагу из ткани.

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