Как ездить по дорогам с ямами без вреда для шин: водителям раскрыли секрет

Специалисты автомобильной отрасли обращают внимание на несколько факторов, которые помогают снизить риск дорогостоящего ремонта.

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Водителям дали советы езды по ямам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие правила помогут сохранить шины целыми

Отдельное внимание следует уделять состоянию дорог

Даже небольшая дорожная яма может стать причиной серьезных неприятностей для автомобиля. Сильный удар способен повредить не только покрышку, но и ее внутреннюю конструкцию, поэтому автомобилистам важно соблюдать осторожность при движении по неровному покрытию.

Специалисты автомобильной отрасли обращают внимание на несколько факторов, которые помогают снизить риск дорогостоящего ремонта, пишет Express.

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В первую очередь значение имеет качество самих шин. Более надежные модели обычно отличаются усиленным внутренним каркасом, прочными боковыми стенками и специальными составами резины. Такая конструкция позволяет лучше распределять энергию удара и снижает вероятность повреждений при контакте с дорожными неровностями.

Однако даже самые качественные покрышки не гарантируют полной защиты. При попадании колеса в глубокую выбоину нагрузка приходится на небольшой участок резины. В результате могут повреждаться внутренние армирующие элементы, отвечающие за прочность и сохранение формы шины.

На устойчивость автомобиля также влияют характеристики покрышек. От их качества зависят сцепление с дорожным покрытием, эффективность торможения и управляемость, особенно во время дождя. Поэтому при выборе шин важно учитывать не только стоимость, но и эксплуатационные свойства.

Какие правила помогут сохранить шины целыми

Главная рекомендация специалистов - внимательно следить за дорожной обстановкой и по возможности заранее объезжать ямы. При этом любые изменения траектории должны выполняться плавно и только тогда, когда маневр не создает опасности для других участников движения.

Также эксперты советуют придерживаться нескольких правил:

Сохранять безопасную скорость, особенно на незнакомых участках дороги.

Следить за состоянием покрытия и заранее замечать глубокие повреждения асфальта.

Не пытаться объехать яму резким поворотом руля, если рядом находятся другие автомобили.

Выбирать шины с учетом условий эксплуатации и характеристик транспортного средства.

Регулярно проверять состояние покрышек, обращая внимание на порезы, трещины и деформации боковин.

Отдельное внимание следует уделять состоянию дорожной инфраструктуры. Чем качественнее покрытие, тем ниже вероятность повреждения колес и других элементов автомобиля. Кроме того, езда по ровным дорогам помогает продлить срок службы шин и сохранить их первоначальные характеристики.

Таким образом, защитить автомобиль от последствий попадания в выбоины помогает сочетание внимательности за рулем, грамотного выбора покрышек и своевременного контроля их состояния. При этом даже небольшая осторожность на дороге может предотвратить серьезные технические проблемы.

/ Инфографика: Главред

Назван эталон надежности авто

По оценкам британских специалистов по ремонту автомобилей, Toyota входит в число наиболее надежных марок: ее машины сравнительно редко обращаются в сервис из-за серьезных неисправностей двигателя. При этом расходы на техническое обслуживание остаются умеренными по сравнению с другими производителями этого класса.

Особого внимания заслуживает Toyota Yaris с бензиново-гибридной установкой. Однако один из автомобилистов, также выбравший японский бренд, остановился на другой модели - компактном Toyota Aygo с автоматической коробкой передач.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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