Как ездить по дорогам с ямами без вреда для шин: водителям раскрыли секрет

Вы узнаете:
- Какие правила помогут сохранить шины целыми
- Отдельное внимание следует уделять состоянию дорог
Даже небольшая дорожная яма может стать причиной серьезных неприятностей для автомобиля. Сильный удар способен повредить не только покрышку, но и ее внутреннюю конструкцию, поэтому автомобилистам важно соблюдать осторожность при движении по неровному покрытию.
Специалисты автомобильной отрасли обращают внимание на несколько факторов, которые помогают снизить риск дорогостоящего ремонта, пишет Express.
В первую очередь значение имеет качество самих шин. Более надежные модели обычно отличаются усиленным внутренним каркасом, прочными боковыми стенками и специальными составами резины. Такая конструкция позволяет лучше распределять энергию удара и снижает вероятность повреждений при контакте с дорожными неровностями.
Однако даже самые качественные покрышки не гарантируют полной защиты. При попадании колеса в глубокую выбоину нагрузка приходится на небольшой участок резины. В результате могут повреждаться внутренние армирующие элементы, отвечающие за прочность и сохранение формы шины.
На устойчивость автомобиля также влияют характеристики покрышек. От их качества зависят сцепление с дорожным покрытием, эффективность торможения и управляемость, особенно во время дождя. Поэтому при выборе шин важно учитывать не только стоимость, но и эксплуатационные свойства.
Какие правила помогут сохранить шины целыми
Главная рекомендация специалистов - внимательно следить за дорожной обстановкой и по возможности заранее объезжать ямы. При этом любые изменения траектории должны выполняться плавно и только тогда, когда маневр не создает опасности для других участников движения.
Также эксперты советуют придерживаться нескольких правил:
- Сохранять безопасную скорость, особенно на незнакомых участках дороги.
- Следить за состоянием покрытия и заранее замечать глубокие повреждения асфальта.
- Не пытаться объехать яму резким поворотом руля, если рядом находятся другие автомобили.
- Выбирать шины с учетом условий эксплуатации и характеристик транспортного средства.
- Регулярно проверять состояние покрышек, обращая внимание на порезы, трещины и деформации боковин.
Отдельное внимание следует уделять состоянию дорожной инфраструктуры. Чем качественнее покрытие, тем ниже вероятность повреждения колес и других элементов автомобиля. Кроме того, езда по ровным дорогам помогает продлить срок службы шин и сохранить их первоначальные характеристики.
Таким образом, защитить автомобиль от последствий попадания в выбоины помогает сочетание внимательности за рулем, грамотного выбора покрышек и своевременного контроля их состояния. При этом даже небольшая осторожность на дороге может предотвратить серьезные технические проблемы.
Назван эталон надежности авто
По оценкам британских специалистов по ремонту автомобилей, Toyota входит в число наиболее надежных марок: ее машины сравнительно редко обращаются в сервис из-за серьезных неисправностей двигателя. При этом расходы на техническое обслуживание остаются умеренными по сравнению с другими производителями этого класса.
Особого внимания заслуживает Toyota Yaris с бензиново-гибридной установкой. Однако один из автомобилистов, также выбравший японский бренд, остановился на другой модели - компактном Toyota Aygo с автоматической коробкой передач.
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Об источнике: Express.co.uk
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