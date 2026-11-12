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Как ездить по дорогам с ямами без вреда для шин: водителям раскрыли секрет

Алексей Тесля
12 ноября 2026, 01:04
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Специалисты автомобильной отрасли обращают внимание на несколько факторов, которые помогают снизить риск дорогостоящего ремонта.
авто, яма
Водителям дали советы езды по ямам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие правила помогут сохранить шины целыми
  • Отдельное внимание следует уделять состоянию дорог

Даже небольшая дорожная яма может стать причиной серьезных неприятностей для автомобиля. Сильный удар способен повредить не только покрышку, но и ее внутреннюю конструкцию, поэтому автомобилистам важно соблюдать осторожность при движении по неровному покрытию.

Специалисты автомобильной отрасли обращают внимание на несколько факторов, которые помогают снизить риск дорогостоящего ремонта, пишет Express.

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В первую очередь значение имеет качество самих шин. Более надежные модели обычно отличаются усиленным внутренним каркасом, прочными боковыми стенками и специальными составами резины. Такая конструкция позволяет лучше распределять энергию удара и снижает вероятность повреждений при контакте с дорожными неровностями.

Однако даже самые качественные покрышки не гарантируют полной защиты. При попадании колеса в глубокую выбоину нагрузка приходится на небольшой участок резины. В результате могут повреждаться внутренние армирующие элементы, отвечающие за прочность и сохранение формы шины.

На устойчивость автомобиля также влияют характеристики покрышек. От их качества зависят сцепление с дорожным покрытием, эффективность торможения и управляемость, особенно во время дождя. Поэтому при выборе шин важно учитывать не только стоимость, но и эксплуатационные свойства.

Какие правила помогут сохранить шины целыми

Главная рекомендация специалистов - внимательно следить за дорожной обстановкой и по возможности заранее объезжать ямы. При этом любые изменения траектории должны выполняться плавно и только тогда, когда маневр не создает опасности для других участников движения.

Также эксперты советуют придерживаться нескольких правил:

  • Сохранять безопасную скорость, особенно на незнакомых участках дороги.
  • Следить за состоянием покрытия и заранее замечать глубокие повреждения асфальта.
  • Не пытаться объехать яму резким поворотом руля, если рядом находятся другие автомобили.
  • Выбирать шины с учетом условий эксплуатации и характеристик транспортного средства.
  • Регулярно проверять состояние покрышек, обращая внимание на порезы, трещины и деформации боковин.

Отдельное внимание следует уделять состоянию дорожной инфраструктуры. Чем качественнее покрытие, тем ниже вероятность повреждения колес и других элементов автомобиля. Кроме того, езда по ровным дорогам помогает продлить срок службы шин и сохранить их первоначальные характеристики.

Таким образом, защитить автомобиль от последствий попадания в выбоины помогает сочетание внимательности за рулем, грамотного выбора покрышек и своевременного контроля их состояния. При этом даже небольшая осторожность на дороге может предотвратить серьезные технические проблемы.

Как правильно хранить автомобильные шины
/ Инфографика: Главред

Назван эталон надежности авто

По оценкам британских специалистов по ремонту автомобилей, Toyota входит в число наиболее надежных марок: ее машины сравнительно редко обращаются в сервис из-за серьезных неисправностей двигателя. При этом расходы на техническое обслуживание остаются умеренными по сравнению с другими производителями этого класса.

Особого внимания заслуживает Toyota Yaris с бензиново-гибридной установкой. Однако один из автомобилистов, также выбравший японский бренд, остановился на другой модели - компактном Toyota Aygo с автоматической коробкой передач.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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