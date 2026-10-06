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Не Ford, BMW или Audi: механик назвал марку авто, которая почти никогда не ломается

Дарья Пшеничник
6 октября 2026, 23:03
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Специалисты сервисов рассказали, какие модели практически не подвержены серьезным поломкам, а какие регулярно попадают на подъемник.
Не Ford, BMW или Audi: механик назвал марку авто, которая почти никогда не ломается
Какую марку автомобилей очень хвалят механики / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Какая марка автомобилей редко попадает в сервис с поломкой двигателя
  • Как Yaris показала себя по сравнению с Vauxhall Corsa
  • Какие узлы Land Rover называют проблемными

Британские автомеханики назвали Toyota маркой, которая реже всего попадает в сервис с серьезными поломками двигателя, а стоимость ее обслуживания не относится к самым высоким в сегменте. К такому выводу пришел механик Роберт Ханна, особо выделив Toyota Yaris с бензиново-гибридной силовой установкой, сообщает Mirror.

Оценку коллеги подтвердил ещё один специалист - Чарли Стерретт. Он также отдал предпочтение японскому производителю, но остановился на другой модели: Aygo с автоматической коробкой передач.

Несмотря на положительные отзывы, оба механика предостерегают от ошибочного вывода, что надежная репутация освобождает владельца от регулярного технического обслуживания.

Yaris против Corsa: что показало сравнение

Поведение бестселлера на дороге отдельно проверил автомобильный эксперт Кристофер Шарп, который сравнил японскую модель с Vauxhall Corsa. Формально машины очень похожи - передний привод и гибридные силовые установки, однако на практике разница ощутима.

По оценке Шарпа, Toyota Yaris увереннее держится на извилистых загородных дорогах и кажется более маневренной в поворотах. Обратная сторона - более жесткая подвеска, из-за которой глубокие выбоины ощущаются резче.

Vauxhall Corsa оказалась выше, больше и мягче в движении. В поворотах она заметнее наклоняется, зато лучше тянет на низких оборотах. При разгоне до скорости автомагистрали японская модель может работать громче, хотя оба автомобиля эксперт назвал стабильными и предсказуемыми.

С какими проблемами сталкиваются владельцы некоторых моделей Land Rover

Гораздо более критичными оказались оценки продукции Jaguar Land Rover. Владелец автосервиса в Лондоне Алекс Альфано рассказал, что в его мастерскую регулярно попадают Land Rover с утечками масла и неисправностями пневматической подвески.

Отдельные претензии у специалиста вызывает дизельный двигатель Ingenium, за которым, по его словам, закрепилась репутация проблемного агрегата. Также в сервис обращаются владельцы электромобилей I-Pace - из-за сбоев в системе зарядки, высоковольтной изоляции и климатической установке.

В то же время механики не советуют полностью относить бренд к надежным или ненадежным: ресурс машины определяют конкретная модель и двигатель, год выпуска, пробег, условия эксплуатации и дисциплина владельца в отношении планового ТО.

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Об источнике: The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоида, являющаяся первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Изначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более красочной и расширить круг освещаемых тем, пишет Википедия.

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