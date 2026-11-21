Почему нельзя зашивать одежду на себе и пришивать пуговицы. Узнайте, что означает старинная приметка, как она связана с памятью и зачем брать нитку в зубы.

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Почему нельзя пришивать пуговицу на себе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему нельзя зашивать одежду на себе

Как этот примет связан с памятью и умершими

Зачем во время шитья брали нитку в зубы

Многие украинцы еще с детства слышали от бабушек предостережение, что нельзя зашивать одежду или пришивать пуговицу, не снимая вещь с себя. На первый взгляд, это обычное суеверие, однако за ним стоят древние народные верования, связанные с памятью, судьбой человека и даже погребальными традициями. Главред расскажет подробнее.

В TikTok-видео об украинских приметах упоминается древний запрет шить одежду прямо на теле. В частности, объясняется, почему наши предки боялись "зашить память" и зачем во время шитья держали нитку в зубах.

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Почему нельзя зашивать одежду на себе

Согласно народным поверьям, человек, который зашивает дырку или пришивает пуговицу, не снимая одежды, рискует "зашить" себе память. Считалось, что после этого он может стать забывчивым, невнимательным и чаще допускать ошибки.

В народе бытовало предостережение: "Не ший на себе, а то память зашьёшь".

Существовали и другие толкования этой приметы. В частности, верили, что иглой и ниткой можно символически "зашить" собственную удачу или навлечь на себя жизненные невзгоды.

При чем здесь покойники

Запрет шить одежду на человеке иногда связывают со старинными погребальными обычаями. В традиционной культуре украинцев одежда умершего имела особое обрядовое значение.

В частности, во время подготовки покойника к погребению существовали запреты на определенные действия с одеждой, нитками и узлами. Считалось, что они могут символически препятствовать переходу души в загробный мир.

Именно поэтому игла, нить и процесс шитья приобретали не только бытовое, но и символическое значение. В то же время прямая историческая связь между этими погребальными обычаями и запретом зашивать одежду на живом человеке точно не установлена.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Зачем во время шитья брали нитку в зубы

Наши бабушки знали способ, который, по поверью, позволял избежать негативных последствий приметы.

Если нужно было срочно пришить пуговицу или зашить одежду, не снимая её, человеку советовали взять в рот небольшой кусочек нитки.

Считалось, что такой простой ритуал помогает защититься от потери памяти и других неприятностей. В некоторых вариантах поверья также рекомендовали молчать, пока длится шитье.

Однако это лишь народное суеверие, а не правило, которого необходимо придерживаться.

Действительно ли можно "зашить память"

Никаких научных доказательств того, что пришивание пуговицы или зашивание одежды на себе влияет на память, здоровье или судьбу человека, нет.

Зато у такого запрета есть вполне практическое объяснение. Во время шитья непосредственно на теле можно случайно уколоться иглой или повредить кожу.

Поэтому лучше всего перед починкой снять одежду. А держать нитку во рту не стоит из-за риска случайно её проглотить.

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