Россия стала "ручной собачкой" Китая, он съест ее и не подавится, а российская ядерка может стать китайской, отметил Тарас Загородний.

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Вместо Ялты 2.0 Путин получил сеанс публичного унижения от Китая – Загородний / Коллаж: Главред

"Историческая" и "судьбоносная" встреча Путина, Трампа и Си не смогла стать ни исторической, ни судьбоносной. Никакой Ялты 2.0 не получилось. Зато вышел двухдневный сеанс публичного унижения Путина с помощью тонких протокольных "фишек". Началось все с того, что у трапа его встречал китайский партийный функционер, тогда как Трампа приветствовал лично Си Цзиньпин. Затем на общем фото хозяину Кремля не удалось покрасоваться в центре – как часть тройки сильных мира сего, поскольку его задвинули на периферию снимка. Позже на банкете Путина и вовсе усадили за другой стол, подальше от Трампа и Си. А в довершение ко всему на встрече не стали обсуждать тему Украины.

Вообще, трехсторонние переговоры, включая их открытую и закрытую части, продлились менее двух часов, а после них опубликовали весьма скудную "декларацию о мире". Как-то негусто для "исторической" встречи.

В итоге безобидный вопрос от российского пропагандиста о том, удалась ли встреча, вывел министра иностранных дел РФ Лаврова из себя: он ушел от ответа, был нервозным и разочарованным. А Путин сразу после встречи собрал российскую прессу, рассказал о несуществующих успехах переговоров с лидерами Китая и США и разразился угрозами в адрес Украины, испортившей его "любимую игрушку" – Крымский мост.

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Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду, как Путин оказался за одним столом переговоров с Трампом и Си, зачем Китай представил Россию на этой встрече как "ручную собачку", почему Пекин не захотел обсуждать войну в Украине, что изменится в поведении Вашингтона и Москвы относительно Киева после этой "недоЯлты", кого касается пункт итоговой декларации о ядерке, для чего Путин притащил на саммит "ядерный чемоданчик", почему российские элиты боятся китайцев, а также как ядерное оружие России может перекочевать в руки Китая.

Как вы оцениваете встречу Путина, Си и Трампа в Китае в целом и сеанс публичного унижения Путина в частности?

По сути, это была одна из промежуточных встреч Трампа и Си, на которую также пригласили Путина. Причем не просто так, не даром. И неизвестно, сколько стоило Путину очутиться за этим столом. Думаю, что были гигантские уступки России Китаю. Ведь его участие в переговорах с Трампом и Си позволило показать, что Россия все еще остается в клубе сверхдержав и равна Китаю и США. За такое Москве наверняка пришлось заплатить дорого.

В свою очередь Пекин с помощью китайских церемоний показал Соединенным Штатам, что Россия является частью китайского проекта, ручной собачкой, которая выполняет команды китайцев.

Путину пришлось пойти на гигантские уступки Китаю, чтобы оказаться за одним столом с Си и Трампом, отметил Загородний / Фото: Белый дом

Кстати, если судить по расстановке на общем фото, то Китай "отжал" не только Россию, но и Японию.

А вот Трамп перед встречей съездил на Филиппины. Со стороны американцев это было демонстрацией того, что США не отказываются от давления на Китай, и это давление можно оказывать с помощью Японии, Тайваня и Филиппин.

Американцы приехали в усиленной диспозиции, потому что к этой встрече с Си они выбили китайцев из Венесуэлы, показали Ближнему Востоку, что Китай не может обеспечивать безопасность в этом регионе – это могут сделать только США и Израиль. Все это тоже было факторами давления на Китай. Все-таки политика по ограничению активности Китая начинает приносить свои плоды, и США наращивают давление на него.

В любом случае это была промежуточная встреча, и подобных у Трампа и Си еще будет много.

Непублично, я думаю, обсуждались вопросы о рынках, искусственном интеллекте и прочем.

А то, что пытался мямлить Путин, не имеет значения. Он очень хотел поднять на этой встрече вопрос Украины, но китайцы не намерены его обсуждать, потому что не хотят быть опозоренными. Тем более, фон у этой встречи был убедительный: Украина показала класс, уничтожив пролет Крымского моста. В Пекине прекрасно понимают, что Украина продолжит воевать и еще не раз продемонстрирует, что Россия – это никакая не сверхдержава, раз не может обеспечить свою безопасность.

Одним словом, в большей степени это был саммит Трампа и Си, а все остальные были для обзора их союзников.

Китай не хочет обсуждать Украину, чтобы не быть опозоренным, считает Загородний / Фото: kremlin.ru

Какие сигналы были даны Путину Китаем? Си ничего прямо не заявлял, однако протокольные нюансы встречи просто вопили о том, что Пекин не рассматривает Россию как равного игрока.

Путину было важно хоть как-то появиться в приличном обществе, думая, что это появление что-то да значит. Потому я и говорю о том, что он пошел на какие-то уступки Китаю взамен на эту возможность оказаться на встрече с Трампом и Си. Путин был окрылен самим фактом встречи, ведь в его понимании это было признаком того, что у него все получается. Однако в действительности это лишь "магическое мышление" Путина. Для него это был пиар, а не возможность решить какие-то вопросы.

Российские пропагандисты не упустили возможность при иностранных журналистах спросить у Путина на 10-минутной открытой части о том, похоже ли происходящее на Ялту 2.0, и тот в ответ кивнул – мол, похоже. На ваш взгляд, дотягивала эта встреча до Ялты 2.0?

Российская сторона повсюду продвигала идею про Ялту 2.0, но это маразм с точки зрения того же Китая. Если для Советского Союза, США и Великобритании Ялта была возможностью определить новые правила сосуществования после страшной войны, то для Китая она была проявлением всевластия колониальных государств, одно из которых, например, оторвало у него Тайвань.

Потому никаких аналогий с Ялтой тут быть не может. Для России после этой встречи ничего не изменилось к лучшему, Путин ничего не добился по существу.

В "жиденькой" декларации о мире, которая появилась по итогам этой трехсторонней встречи, есть пункт, в котором говорится: "Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана"…

Это интересный пункт. Я считаю, что таким образом США и Китай дожимают Путина, чтобы он не шалил и не помогал Ирану. Позиции Пекина и Вашингтона относительно ядерной программы Ирана созвучны: они оба против того, чтобы у Ирана было ядерное оружие.

А Путин на этом фоне просто покрутился. Очередная показуха вместо реальных дел.

Шоу с "ядерным чемоданчиком" Путина в Китае является свидетельством его слабости, убежден Загородний / Скриншот

Российский пропагандист Попов сделал шоу из того, что Путин прилетел на встречу с "ядерным чемоданчиком". Для чего это было?

Этот эпизод с "ядерным чемоданчиком" Путина – это просто, прошу меня простить, "унылое говно". Трампу, чтобы показать силу, необязательно ее везде за собой таскать – все и так знают, что он сильный. Такой же "ядерный чемоданчик" есть и у Трампа, и у Си, но они не носятся с ним и не суют в объективы камер, как Путин. Демонстрация "ядерного чемоданчика" засвидетельствовала слабость Путина.

Все и так знают, что у России есть ядерное оружие, стратегические бомбардировщики и прочее. Потому все это были "понты для приезжих": Путину, кроме советского наследия, нечем похвастаться и нечего больше показать – у него никаких других признаков силы и никаких других успехов.

Насколько этот пункт о недопустимости ядерной войны свяжет по рукам Путина, который, возможно, не оставлял идею жахнуть ядеркой по Украине? Да и вообще, насколько искренне прозвучала вся эта тема о недопустимости применения ядерного оружия на встрече, в частности в заявлениях Си о необходимости ядерного разоружения при стремительном наращивании Китаем ядерного арсенала?

В вопросе возможности использования ядерного оружия на Путина давит категоричная позиция всех ядерных государств, прежде всего Китая. Потому едва ли этот пункт связан с тем, о чем вы говорите.

Что касается наращивания ядерного арсенала, то это очень дорого. Чтобы сравняться с Россией и США по количеству ядерных боеголовок, Китаю нужно еще работать и работать: у РФ и Штатов их примерно по 5 тысяч, а у китайцев – около 600. Да и нужно ли Китаю это? Не исключен вариант, что в случае коллапса России китайцы заберут ее ядерное оружие. Зачем им что-то делать, если можно забрать то, что есть?

В целом я считаю, что этот пункт в большей мере связан с Ираном и говорит о том, что именно у Ирана не должно быть ядерного оружия.

В другом пункте декларации отмечается, что РФ, США и Китай планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки. Выполним ли этот пункт для России, учитывая "некоторые проблемы" с НПЗ?

Для России этот пункт невыполним. Подобные вещи ей уже нужно согласовывать с Украиной. К тому же и без России хватает тех, кто может качать нефть: Венесуэла, Гайана, Бразилия, США.

Имела ли эта встреча какой-либо практический результат для Украины?

Нет, для Украины эта встреча Трампа, Си и Путина не будет иметь никаких последствий. Китайцы попросту решили не соваться в тему Украины, потому что понимают, что тут их могут "вежливо послать". А для Китая это будет, мягко говоря, потерей лица. Зеленский же сказал о недопустимости каких-либо договоренностей о нас за нашей спиной. А затем, чтобы подкрепить эти слова, Украина долбанула по "СИБУРу" (в ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удар беспилотниками по нефтехимическому заводу "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамск в Татарстане, который входит в структуру российского холдинга "СИБУР", – ред.). А "СИБУР" уже частично принадлежит китайцам.

Последствия удара украинских беспилотников по одному из главных нефтехимических узлов России в Нижнекамске / Фото: t.me/supernova_plus

После завершения встречи Путина прорвало и, общаясь с российской прессой, он всячески пытался доказать, что это был не провал, а успех для России. Ну и заодно рассказал, что "Россия не начинала войну в Украине, но пытается ее закончить", а за удары по Крымскому мосту будет жесткая "ответка". Что это было? Попытка убедить россиян и российские элиты, что он, несмотря ни на что, рукопожатен и уважаем? Для него могут быть последствия такого унижения Китаем внутри России?

Это была попытка создать видимость для россиян, что он с Трампом и Си якобы о чем-то договорился. Больше ничего.

А для российских элит гораздо важнее то, что республиканцы проиграли выборы в Конгресс США, ведь теперь все, о чем Путин договорился с Трампом, ничего не значит, ерунда. В российской верхушке сознают, что им выгоднее дружить с США, чем с Китаем, поскольку Поднебесная их съест и не подавится.

Встреча Трампа, Си и Путина осталась позади. Что дальше? Как будут вести себя Штаты, не начнут ли вставлять Украине палки в колеса, ограничивать информацию о баллистике, прикручивать скорость Starshield и прочее? И что будет делать Россия по отношению к нам?

США ничего подобного делать не будут. Ведь это серьезно бьет по репутации США и американских производителей оружия. Так или иначе большинство американского населения поддерживает Украину, а это значит, что в случае попыток нам мешать усилится давление на Трампа со стороны его же общества.

Кроме того, например, Starlink используют Финляндия и Швеция. Они, видя этот цирк, задумаются. Дальше это приведет к сокращению объемов закупок американского оружия Европой. Для Штатов это будет означать потерю рынков и доверия.

А в действиях России по отношению к нам ничего не изменится. Пока Путин будет оставаться при власти, он будет воевать.

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