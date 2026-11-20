Мэр Андрей Садовый предупредил, что в направлении города летят еще ракеты, а глава ОВА призвал не снимать работу ПВО.

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Что известно о последствиях ударов по Львову / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

Львовская область подверглась массированной ракетно-дроновой атаке

Садовый предупредил о группе крылатых ракет "Калибр"

Официальных данных о последствиях пока нет

Утром 20 ноября во Львове прогремела серия мощных взрывов – в городе работает противовоздушная оборона. Страна-агрессор Россия наносит комбинированный удар крылатыми ракетами и реактивными дронами. О работе ПВО сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram.

"ПВО работает! Ничего не снимаем и нигде не публикуем!", - написал глава области в 06:47.

видео дня

Около 07:00 Козицкий сообщил, что ещё две крылатые ракеты движутся курсом на область.

"Львовская область подвергается массированной ракетно-дроновой атаке. Не относитесь к этому легкомысленно. Позаботьтесь о своей безопасности", - подчеркнул он.

Об угрозе заранее предупреждал мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

"Продолжается комбинированная атака. Группа крылатых ракет "Калибр" движется в направлении запада Украины", - написал он в 06:40.

В 07:02 мэр сообщил:

"Еще две ракеты в нашем направлении!". Еще ночью Садовый призвал львовян не подходить к окнам, ничего не снимать и оставаться в укрытиях или в безопасных местах до отбоя тревоги.

Официальной информации о последствиях атаки и пострадавших пока нет.

Также, как сообщает "Эспресо", обломки БПЛА упали возле студенческих общежитий "Львовской политехники".

Отключения света во Львове и области - что известно

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" во Львове и Львовской области введены специальные аварийные отключения электроэнергии (ГАВ). Об этом сообщили во "Львовоблэнерго", призвав жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в энергосистеме Украины.

Что известно о ночной атаке на Львовскую область

Воздушную тревогу в области объявляли несколько раз еще с ночи. По данным Козицкого, сначала регион атаковали реактивные беспилотники:

в 02:37 реактивный БПЛА пролетел мимо Перемышляны курсом на Львов, через несколько минут заработала ПВО, а вражеский дрон кружил вокруг города;

с 03:09 до 03:46 беспилотники двигались в направлении Золочева, Николаева, Красного, Добротвора и Лопатина;

в 04:14 реактивный дрон направлялся на Львов с севера, а в 04:30 - группа реактивных БПЛА с северо-востока, ПВО снова вступила в действие;

в 06:32 в семи районах области объявили красный уровень угрозы.

Характеристики ракеты "Калибр" / Инфографика: Главред

Массированная атака на Украину – новости

Как сообщал Главред, накануне атаки мониторинговые каналы предупреждали о подготовке Россией массированного удара. Вечером 19 ноября стало известно, что с аэродрома "Украинка" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-160. Приближение крылатых ракет к границе мониторы ожидали в 05:40–06:00.

Еще 16 ноября в мониторинговых каналах заявляли о максимальной угрозе удара. По их оценкам, оккупанты подготовили более 50 ракет различных типов для атаки на Украину. Среди них - восемь крылатых ракет морского базирования "Калибр" в районе Черного моря.

Этой ночью под ударом также оказалась столица. Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, взрывы раздавались двумя волнами. Пожары возникли на Оболони, Подоле и в Голосеевском районе.

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