РФ подготовила более 50 ракет для массированного удара по Украине: названы сроки и цели

Начиная с вечера 16 ноября, существует максимальная угроза нанесения удара.

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Россия готовит массированный удар с применением баллистического оружия / Коллаж: Главред, Фото: Минобороны России, alerts.in.ua

Что известно:

Россия подготовила более 50 ракет для возможного массированного удара по Украине

Наибольшая угроза сохраняется для Киева, Днепра и Запорожья

Зеленский призвал реагировать на ракетную угрозу сегодня, ночью и завтра

Российские войска завершили подготовку к массированной атаке на Украину с применением баллистического оружия.

Начиная с вечера 16 ноября существует максимальная угроза нанесения удара. Об этом сообщает мониторинговый канал "єРадар".

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По оценкам мониторингового канала, в настоящее время у России имеется ориентировочно 54 ракеты различных типов, готовые к применению. В частности, в Брянской области сосредоточено 20 баллистических ракет "Искандер-М" и 8 баллистических ракет С-400.

В Курской области, по данным "еРадара", находятся 10 противокорабельных ракет "Циркон", готовых к применению. Еще 8 баллистических ракет KN-23 размещены в Воронежской области. Кроме того, в районе Черного моря зафиксировано 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Какие регионы Украины находятся под наибольшей угрозой

По информации мониторингового канала, наибольшая опасность ударов из Брянской и Курской областей существует для Киева и Киевской области.

Также сохраняется опасность ударов из Воронежа по Белой Церкви, Днепропетровской и Полтавской областям. Кроме того, зафиксирована угроза применения крылатых ракет "Калибр" по Запорожью и Днепру.

"Ракеты присутствуют и в районе Миллерово, но информации об их количестве у нас нет", - отмечают мониторы.

Угроза ракетного удара, по оценке аналитиков, будет сохраняться до момента осуществления атаки.

После вероятного удара баллистическими ракетами Россия может осуществить ещё одну массированную атаку - с применением стратегической авиации.

"После этой атаки мы ожидаем массированного удара с применением самолетов стратегической авиации, которые уже приступили к подготовке и оснащению ракетами", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал не игнорировать сигналы о ракетной опасности

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового российского удара. В своем вечернем обращении он призвал украинцев не игнорировать сигналы ракетной опасности сегодня вечером, ночью и в течение следующих суток.

"Сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток, пожалуйста, реагируйте на сигналы ракетной опасности", - сказал глава государства.

Циркон / Инфографика: Главред

Сколько баллистических ракет в месяц может запускать РФ по Украине

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина рассказал, что Россия может запускать по Украине более 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

По словам Игната, во время трёх последних обстрелов Россия применила около 39, 16 и 23 ракет соответственно. С учётом единичных пусков это примерно 80 ракет в неделю.

Военный отметил, что во время одной из атак, когда РФ выпустила 39 ракет, украинской ПВО удалось сбить лишь пять. В то же время он выразил сомнение, что Россия сможет длительное время поддерживать такие темпы из-за ограниченных запасов.

Для противодействия угрозе Игнат призвал усилить превентивные действия против России. Он также подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль и дальнейшей военной помощи со стороны партнеров, в частности поставок ракет для Patriot.

"Что в таком случае может помочь? Превентивный ответ - то есть симметричные действия. Нужно наносить удары по их пусковым установкам, по предприятиям, которые производят сами ракеты и компоненты к ним", - отметил Игнат.

Массированный удар РФ по Украине - последние новости

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что разведка располагает информацией о подготовке Россией новых ударов по Украине.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что РФ готовит новый массированный удар по Украине, а среди вероятных целей остаются энергетика и критическая инфраструктура. Российские стратегические бомбардировщики могут за полдня перелететь в европейскую часть РФ, откуда оккупанты способны нанести следующий удар.

Отметим, что предупреждения о возможных массированных атаках появляются примерно каждые двое суток. 13 ноября мониторинговые каналы со ссылкой на разведку США предупредили о возможном ударе по энергетике в течение 48 часов. Тогда речь шла о 28 баллистических ракетах, семи самолетах стратегической авиации и 15 крылатых ракетах "Калибр".

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