Как проветривать зимой, чтобы в квартире не становилось холодно и не появлялась плесень

Чтобы проветрить помещение зимой, достаточно нескольких минут, а узкая щель в окне лишь охлаждает стены.

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Как проветривать жилье зимой / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

Сколько влаги человек выделяет за одну ночь

Какая влажность воздуха в помещении считается комфортной

Что нужно сделать с батареей перед тем, как открыть окно

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Окно, оставленное зимой на микропроветривании, - худший способ обновить воздух в жилье. Через узкую щель свежего воздуха поступает мало, тепло от батареи уходит на улицу, а стена вокруг рамы охлаждается и становится местом, где появляется плесень. Гораздо лучше открывать окно настежь на несколько минут: с декабря по февраль достаточно примерно 5 минут, сообщает Agroinform.

Многие люди зимой вообще не открывают окна, чтобы в доме не было холодно, а другие держат их приоткрытыми часами. По мнению специалистов, оба варианта неправильны.

Главная проблема - влага. Она попадает в воздух во время приготовления пищи, принятия душа, сушки одежды, от комнатных растений и даже с дыханием. Немецкая некоммерческая консультационная организация по энергосбережению co2online подсчитала, что взрослый человек за одну ночь может выделить до литра воды. Если влага не выходит наружу, она оседает на холодных стенах и стекле, а оттуда недалеко до плесени.

Особенно остро это касается утепленных квартир с герметичными окнами. В старых деревянных рамах воздух частично обновлялся сам по себе через щели.

Сколько минут держать окно открытым

Лучше всего работает короткое интенсивное проветривание: окно открывают полностью на несколько минут, а затем закрывают. Чем холоднее на улице, тем быстрее происходит обмен воздуха, поэтому в морозы хватает совсем немного времени.

Co2online рекомендует ориентироваться на следующие временные интервалы по месяцам:

декабрь–февраль: около 5 минут;

март и ноябрь: около 10 минут;

апрель и сентябрь: около 15 минут;

май и октябрь: около 20 минут;

июнь–август: около 30 минут.

Другие источники приводят немного другие цифры, но принцип тот же: в самые холодные месяцы хватает нескольких минут. Быстрее всего воздух обновляется, когда открыть окна на противоположных сторонах квартиры и создать сквозняк.

Как правильно проветривать зимой / Инфографика: Главред

Когда проветривание нельзя пропускать

Перед тем как открыть окно, стоит перекрыть батарею и открыть её снова только после того, как окно закроется. При этом температура в комнате не должна опускаться ниже 16 °C, так как тогда риск появления плесени заметно возрастает.

Для большинства людей комфортная относительная влажность составляет 40–60%. Подсказать, когда пора проветривать, поможет недорогой гигрометр.

"Если в помещении уже чувствуется затхлый запах, вы опоздали", - отмечает издание.

Как зимой, так и летом рекомендуется полностью обновлять воздух 3–4 раза в день, меняется лишь продолжительность. Важнее всего проветривать:

утром, сразу после пробуждения, в спальне;

вечером, перед сном;

после душа или ванны;

после приготовления пищи, даже если работает вытяжка;

когда одежда сушится в квартире.

Чаще всего окна следует открывать там, где живет много людей или стоит много комнатных растений. Летом лучше всего проветривать рано утром или поздно вечером, когда на улице прохладнее, чем в помещении.

Смотрите видео о том, как легко зафиксировать окно для проветривания:

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