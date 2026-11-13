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Можно ли выключать отопление в пустых комнатах: эксперты назвали риски

Марина Иваненко
13 ноября 2026, 18:43
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Можно ли зимой отключать радиаторы в комнатах, которыми редко пользуются? Эксперты объяснили, как это сказывается на счетах, влажности и появлении плесени
Нужно ли отапливать весь дом зимой:
Нужно ли отапливать весь дом зимой: / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Стоит ли выключать радиаторы в пустых комнатах
  • Почему в холодных помещениях может появляться плесень
  • Как настроить отопление для экономии

С наступлением холодов многие хозяева задумываются, как сократить расходы на отопление. Один из распространенных способов - выключать батареи в комнатах, которыми почти не пользуются. Однако полностью отказываться от обогрева таких помещений может быть не лучшим решением. Главред расскажет подробнее.

Британское издание LBC рассмотрело, выгоднее ли отапливать весь дом или поддерживать тепло только в комнатах, где постоянно находятся жильцы. Эксперты обратили внимание на несколько важных нюансов, которые стоит учитывать перед настройкой системы отопления.

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Стоит ли выключать радиаторы в комнатах, которыми не пользуются

Отказ от отопления неиспользуемых комнат действительно может помочь сократить потребление энергии. Особенно это касается помещений с хорошей теплоизоляцией, двери которых постоянно закрыты.

Однако у такого решения есть и обратная сторона. Если комната остается холодной в течение длительного времени, в ней может скапливаться влага. Это повышает риск появления плесени на стенах, потолке и вокруг оконных рам.

В результате экономия на отоплении может обернуться дополнительными расходами на устранение грибка и ремонт.

В Радиаторном центре советуют периодически включать отопление в таких помещениях в течение зимы. Это поможет избежать чрезмерного охлаждения комнат и появления характерного затхлого запаха.

Также важно регулярно проветривать жилье, особенно в холодное время года, когда из-за недостаточной вентиляции в помещениях скапливается влага.

Если человек работает дома и проводит большую часть дня в одном кабинете, можно рассмотреть возможность использования небольшого электрического обогревателя вместо включения центрального отопления на весь дом. Вечером, когда остальные члены семьи возвращаются домой, можно снова включить основную систему отопления.

Видео о том, стоит ли выключать отопление на ночь, можно посмотреть здесь:

Почему отключение части радиаторов не всегда снижает счета

Отключение батарей в неиспользуемых комнатах не во всех случаях обеспечивает ожидаемую экономию. По данным компании Heatable, такой подход может снизить потребление энергии, но при этом не всегда способствует снижению счетов, особенно если в доме установлен современный конденсационный котел.

Такие котлы, в частности модели, выпущенные после 2005 года, работают эффективнее при более низкой температуре теплоносителя. Это позволяет системе отопления использовать энергию рациональнее.

В компании объясняют, что при определенных условиях вода может более эффективно циркулировать по системе, когда тепло распределяется между радиаторами в разных комнатах. Поэтому полное отключение части батарей не обязательно делает работу котла более экономичной.

В то же время многое зависит от конструкции системы отопления, её настроек и особенностей дома.

Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Как настроить отопление, чтобы не переплачивать

Помочь контролировать расходы может умный термостат. Он позволяет регулировать температуру в зависимости от времени суток и потребностей жильцов, не тратя лишнюю энергию на обогрев пустых помещений.

Согласно рекомендациям Heatable, для современных систем отопления температура подачи теплоносителя в зимние месяцы может составлять примерно 50–55 градусов по Цельсию. Речь идет о периоде с декабря по февраль.

Однако перед изменением настроек необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией производителя котла. Оптимальная температура зависит от типа оборудования и характеристик системы. Также важно соблюдать все требования безопасности.

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